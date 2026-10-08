A las Nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 8 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Tormenta tropical “Simón” podría convertirse en huracán categoría 3 y afectar costas mexicanas

✔️ Suspenden clases en municipios de la costa de Michoacán ante los efectos de “Simón”

✔️ Jalisco: detectan plomo en muestras de agua tras meses de reportes ciudadanos

✔️ Ley Antimemes: Diputados aprueban reforma que contempla multas millonarias

✔️ Hospital Militar en CDMX: denuncian que siete bebés habrían muerto por posible bacteria

✔️ Naucalpan: intensa persecución termina con la detención de presuntos robacoches

✔️ Trump y Putin alistan conversación telefónica ante preocupación por posible caso de peste en Siberia

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