A las Nueve en Uno: toda la información y más | Jueves 8 de octubre de 2026
A Las Nueve en Uno en vivo este 8 de octubre, con Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno.
A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.
Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:
✔️ Tormenta tropical “Simón” podría convertirse en huracán categoría 3 y afectar costas mexicanas
✔️ Suspenden clases en municipios de la costa de Michoacán ante los efectos de “Simón”
✔️ Jalisco: detectan plomo en muestras de agua tras meses de reportes ciudadanos
✔️ Ley Antimemes: Diputados aprueban reforma que contempla multas millonarias
✔️ Hospital Militar en CDMX: denuncian que siete bebés habrían muerto por posible bacteria
✔️ Naucalpan: intensa persecución termina con la detención de presuntos robacoches
✔️ Trump y Putin alistan conversación telefónica ante preocupación por posible caso de peste en Siberia
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