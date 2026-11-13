¿Cuál eres tú? Estos son los 5 perfiles de comprador en línea durante el Buen Fin, según ESET

ESET revela los 5 perfiles de compradores en este Buen Fin 2026 | Imagen: IA

El Buen Fin 2026 dio arranque este 13 de noviembre y durará hasta el próximo martes 17, con descuentos especiales tanto en tiendas físicas como en digitales; sin embargo, cada usuario tiene sus propios hábitos de consumo que pueden exponerle a diversos peligros online.

La empresa de ciberseguridad ESET detalló los 5 perfiles del consumidor que abundarán en el presente evento de descuentos. “¿Eres de los que hacen clic sin pensar? ¿Te gana la urgencia? ¿Confías demasiado cuando alguien te pide ayuda?”, cuestionó la compañía en redes.

Los 5 perfiles de compradores en el Buen Fin 2026

Aunque no se tratan de perfiles psicológicos ni verificados por la ciencia, los expertos de ciberseguridad de ESET englobaron a los compradores en línea en las siguientes categorías:

1. El Flash

El consumidor tipo “Flash” actúa primero y piensa después, por lo que se apresura a aprovechar el primer descuento que ve sin sopesarlo demasiado, según el perfil descrito por ESET.

“Ve una oferta irresistible, una promoción por tiempo limitado o un supuesto premio y quiere aprovecharlo antes de que desaparezca”. ESET

El riesgo que corren estos compradores es que pueden caer en tiendas falsas, ofertas fraudulentas o promociones que buscan robar datos personales y financieros, particularmente gracias a los “patrones oscuros“.

2. El impulsivo en pánico

El consumidor “impulsivo en pánico” reacciona emocionalmente ante una amenaza digital que se puede presentar durante eventos de descuentos como el Buen Fin 2026.

“Un supuesto movimiento bancario sospechoso, una cuenta que está por bloquearse o un familiar que necesita dinero urgente pueden llevarlo a actuar sin verificar“, según los expertos

El riesgo que corre durante hacer una compra digital es que puede entregar contraseñas, códigos de seguridad o transferir dinero ante una situación que nunca existió.

3. El clickeador curioso

El denominado “clickeador curioso” hace clic antes de preguntarse adónde lo lleva el enlace de compra en el que pretende consumir durante el Buen Fin, de acuerdo con ESET.

“Una factura pendiente, un paquete que no pudo entregarse o una foto inesperada pueden despertar su curiosidad”. ESET

El riesgo que identifican los especialistas en ciberseguridad es que este tipo de consumidor puede caer en páginas falsas, phishing o descargas maliciosas.

4. El buenazo

ESET nombró al cuarto perfil como “el buenazo”, pues quiere ayudar a un familiar o amigo y confía demasiado rápido a cualquier mensaje o llamada que parezca de confianza.

“Si un familiar necesita dinero, un amigo atraviesa una emergencia o una campaña pide colaboración, su primera reacción es dar una mano“, según los expertos.

El riesgo del apodado buenazo es que puede caer en suplantaciones de identidad, falsas colectas o engaños que buscan obtener dinero, datos personales y códigos de verificación.

5. El verificador

El denominado “verificador” se toma un momento para comprobar antes de actuar, por lo que es el perfil que está en menor riesgo durante el Buen Fin 2026.

“Revisa remitentes, direcciones web y pedidos inesperados. Utiliza la autenticación multifactor y mantiene sus dispositivos actualizados”. ESET

Y aunque es el tipo de consumidor más seguro, tampoco es infalible, ya que los engaños pueden ser muy convincentes, incluso cuando utilizan cuentas comprometidas o inteligencia artificial.

Tips para hacer compras en este Buen Fin

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) destacó que una oferta solo es buena si realmente se necesita el producto, si se puede pagar y no pone en riesgo las finanzas.

Como parte de sus recomendaciones para compras inteligentes en el Buen Fin 2026, la dependencia invita a que te preguntes:

¿Lo necesito o simplemente me gustó el descuento?

¿Ya tenía planeada esta compra?

¿El precio realmente es menor que antes?

¿Puedo pagarlo sin comprometer mis gastos prioritarios?

Si uso tarjeta de crédito, ¿podré pagar el total de la deuda?

La Condusef exhorta a no dejar que una promoción se convierta en una “deuda de terror que te persiga durante los próximos meses”.

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