Puente del 16 de noviembre: revisa cuánto dinero extra debes recibir si trabajas

Puente del 16 de noviembre Foto: Cuartoscuro

El próximo lunes 16 de noviembre será día de descanso obligatorio en México, con motivo de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Sin embargo, algunas actividades no se detendrán, por lo que habrá personas que deberán presentarse a sus centros de trabajo. Estas personas recibirán un pago triple, es decir, su pago habitual y uno doble de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

Si este es tu caso, ¡pon atención! hay una disposición de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que debes conocer: trabajar durante un día festivo implica una remuneración adicional a tu sueldo habitual.

Este pago no depende de que la empresa decida otorgarlo como prestación, pues está contemplado en la legislación laboral. Te contamos cómo funciona y qué debes revisar en tu recibo de nómina.

¿Qué trabajadores deben recibir un pago adicional el 16 de noviembre?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que los empleados y patrones determinarán el número de personas que deberán trabajar durante estas fechas.

En caso de no llegar a un acuerdo, resolverá la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Si tu jornada laboral incluye el lunes 16 de noviembre, debes saber que tienes derecho a recibir una compensación adicional.

¿Cuánto dinero extra deben depositarte?

El pago por trabajar en un día festivo se integra por dos conceptos: el salario que normalmente recibes por esa jornada y una cantidad equivalente al doble de tu salario diario.

Es decir, recibirás tres veces el valor de un día de trabajo.

Te compartimos unos ejemplos:

Si ganas 350 pesos diarios, recibirás 700 pesos adicionales.

Si tu salario es de 450 pesos al día, te corresponden 900 pesos extra.

Si ganas 550 pesos diarios, deberán sumarte mil 100 pesos.

Si recibes 800 pesos diarios, el pago adicional será de mil 600 pesos.

Estas cantidades se suman al salario habitual correspondiente al día festivo.

¿El 20 de noviembre también es día de descanso obligatorio?

Aunque el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora oficialmente el 20 de noviembre, la Ley Federal del Trabajo establece que el descanso se disfruta el tercer lunes de ese mes.

En 2026, el aniversario cae en viernes, pero el día de descanso obligatorio será el lunes 16 de noviembre.

Esto significa que el viernes 20 de noviembre será una jornada laboral ordinaria, salvo que exista algún acuerdo, contrato o prestación que establezca lo contrario.

¿Dónde puedes denunciar si no respetan tu pago?

Si tu empresa no te paga la cantidad que corresponde por trabajar durante un día de descanso obligatorio, puedes solicitar asesoría ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

Antes de presentar una reclamación, conserva tu recibo de nómina, comprobantes de pago y cualquier registro que permita acreditar que trabajaste durante el día festivo.

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