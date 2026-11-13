El secreto detrás de los pasos del Papa

El analista Ramiro Escoto nos platica que, detrás de los pasos del Papa León XIV, hay una historia de tradición, identidad y trabajo artesanal. Antonio Arellano, un zapatero peruano que llegó a Roma hace más de 40 años, ha tenido el privilegio de confeccionar calzado para dos pontífices: Benedicto XVI y León XIV.

En su opinión, para Uno TV, nos explica que el trabajo de Arellano va más allá de fabricar zapatos: cada par es elaborado a la medida, con materiales que responden a las necesidades del pontífice. Para León XIV ha confeccionado tres pares, algunos con suela flexible para largas caminatas y otros destinados a ocasiones formales.

Pero lo que hace especial esta historia, nos dice, no es únicamente el precio de los zapatos, que en su versión comercial alcanzan los 700 euros, sino el vínculo entre dos hombres unidos por sus raíces peruanas.

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