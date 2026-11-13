¿Realmente hay ofertas? Algunos productos bajaron solo 109 pesos y otros subieron en el Buen Fin 2026

Compara costos para encontrar el mejor ahorro. Foto: Cuartoscuro/IA

En UnoTV.com realizamos un ejercicio para comparar los precios de distintos productos antes y durante el Buen Fin 2026, la revisión incluyó artículos de tecnología, electrodomésticos y juguetería disponibles en distintas tiendas y plataformas digitales, y encontró que algunos apenas bajaron 109 pesos, mientras que otros incluso aumentaron de costo.

Aunque durante esta temporada se ofrecen descuentos en diversos negocios, no todos lo presentan, por lo que comparar cuánto costaban antes de la campaña y cuánto cuestan ahora puede ayudar a identificar dónde hay una oportunidad de compra.

¿Cuánto bajaron los precios durante el Buen Fin 2026?

Foto: UnoTV

Uno de los productos revisados fue una pantalla LG Nano 4K UHD Smart TV de 50 pulgadas, antes del Buen Fin, el producto contaba con un 5% de descuento en Amazon costando 5 mil 999, ahora el producto que fue selecionado con “Promoción Buen Fin” pasó a tener un precio de 5 mil 890 pesos, teniendo una reducción de 109 pesos.

Por otra parte, el mismo modelo en la página de LG pasó de 6 mil 841.05 a 6 mil 499 pesos, es decir, una diferencia de 342.05 pesos respecto al precio registrado antes del Buen Fin. En Mercado Libre mantuvo su costo por 5 mil 890 pesos, posicionándose como el cuarto más vendido en la categoría; el mismo caso ocurrió en Liverpool donde conservó su precio de 6 mil 498 pesos.

Foto: UnoTV

Otro artículo que presentó una reducción fue la muñeca de KPop Demon Hunters, que de acuerdo con Google, desde el año pasado se mantiene en el top de las franquicias infantiles, por lo que según usuarios será de los regalos más pedidos en Navidad. En Mercado Libre pasó de mil 174 a 868 pesos, una diferencia de 306 pesos; en cambio, Amazon mantuvo su precio en 868 pesos y Liverpool conservó el costo de mil 419 pesos.

Algunos productos subieron de precio durante el Buen Fin

Foto: UnoTV

Pese a que esta temporada es anunciada por las marcas como la de mayor reducción en costos, no todos los artículos registraron descuentos, un ejemplo de esto son los audífonos JBL Tune 730 BT, por ejemplo, aumentaron de 755 a 857 pesos en Mercado Libre, lo que representa 102 pesos más que en la revisión anterior.

En Amazon conservaron el precio de mil 79 pesos y en Liverpool se mantuvieron en 909 pesos, por su parte, en la página oficial de JBL bajaron de mil 39 a 909 pesos, estos entraron en la promoción del Buen Fin.

Por su parte, el refrigerador LG French Door de 22 pies cúbicos mantuvo su precio durante el Buen Fin, hace unos días, en la página oficial de LG se encontraba en 16 mil 999 pesos, con un descuento anunciado del 41%; sin embargo, pese a que actualmente aparece catalogado como una “oferta”, su costo no registró ningún cambio.

Foto: Captura de pantalla

En Liverpool también continuó con su costo de en 16 mil 746 pesos, al igual que en Mercado Libre donde cuesta 28,826 y en Amazon, el producto aparecía como no disponible durante la revisión de este viernes.

Cabe destacar que este es un ejercicio periodístico y que no representa la proporción total de ofertas en el Buen Fin, por lo que se recomienda realizar comparaciones de precios para encontrar el mejor costo

Profeco y Google recuerdan la importancia de comparar precios durante el Buen Fin

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda consultar la herramienta Quién es Quién en los Precios Edición Buen Fin, que permite revisar el comportamiento de los costos y comparar productos por establecimiento.

Foto: Profeco

Aunado a ello, Javid Franco, líder de la industria de retail en Google México, recordó durante una ponencia para medios que los hábitos de consumo de los mexicanos han cambiado en los últimos años. Explicó que ahora los consumidores comienzan a buscar los precios de los productos que les interesan hasta tres meses antes de estas campañas y comparan distintas opciones. De acuerdo con el representante de Google, esta práctica, acompañada del uso de inteligencia artificial (IA), puede ayudar a encontrar mejores precios.

Algunas de las herramientas que puedes usar por parte de Google para cazar ofertas son:

1. Modo IA de Google: permite realizar búsquedas detalladas como si estuvieras conversando con otra persona. Puedes pedir recomendaciones de juguetes con presupuesto

permite realizar búsquedas detalladas como si estuvieras conversando con otra persona. Puedes pedir recomendaciones de juguetes con presupuesto 2. Google Lens: esta herramienta permite utilizar la cámara del celular para fotografiar un objeto y buscar productos iguales o similares en internet.

esta herramienta permite utilizar la cámara del celular para fotografiar un objeto y buscar productos iguales o similares en internet. 3. Search Live: permite interactuar con la inteligencia artificial mediante una conversación para resolver preguntas relacionadas con lo que estás observando.

permite interactuar con la inteligencia artificial mediante una conversación para resolver preguntas relacionadas con lo que estás observando. 4. Pruébatelo: Google cuenta con Pruébatelo, una función que permite visualizar cómo podría lucir una prenda en una persona mediante tecnología de inteligencia artificial.

Los resultados de este ejercicio muestran que el precio de un mismo artículo puede variar entre establecimientos y que no todas las promociones representan una reducción frente al costo registrado antes de la campaña.

Por ello, antes de realizar una compra, es recomendable seguir estos consejos y revisar el precio del producto en distintas tiendas y tomar en cuenta cuánto costaba antes del Buen Fin; también conviene verificar su disponibilidad y las condiciones de cada oferta.

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