¡No guardes la maleta! SEP confirma otro viernes sin clases después del puente

Viernes 27 sin clases. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un nuevo descanso para miles de alumnos durante noviembre, el cual será después del megapuente que inició el viernes 13 y concluirá el lunes 16.

¿Cuándo será el otro descanso de noviembre?

De acuerdo con el calendario del ciclo escolar 2026-2027, el segundo viernes sin clases será el 27 de noviembre pues ese día será e lConsejo Técnico Escolar Sesión Ordinaria.

Por ello, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán descanso desde el viernes 27 que, al juntarse con el fin de semana, se hace un pequeño puente.

Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 30 de noviembre, según lo establece el calendario de la SEP.

¿Cuándo son las vacaciones de diciembre?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las vacaciones iniciarán el lunes 21 de diciembre y se extenderán hasta el martes 5 de enero de 2027.

Por ello, el último día que acudirán miles de alumnos a las escuelas será el viernes 18 de diciembre de 2026, ya que el lunes 21 comenzarán las vacaciones de diciembre.

El calendario del ciclo escolar 2026 – 2027 marca el término de las vacaciones el martes 5 de enero de 2027. Sin embargo, los alumnos no regresarán a las aulas sino hasta el jueves 7 de enero, pues el miércoles 6 está marcado como suspensión de labores docentes.

Según lo establecido por la SEP, el primer día de clases del 2027, después de las vacaciones de diciembre, será el jueves 7, por lo que los estudiantes de educación básica podrán disfrutar del Día de Reyes sin acudir a las aulas.

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