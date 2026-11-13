Premios STEM 2026: premian a niños y jóvenes innovadores en el Museo Soumaya

La segunda edición de los Premios STEM 2026, que reconocen el desarrollo de proyectos estudiantiles de diferentes niveles educativos, se entregó este jueves 12 de noviembre en el Museo Soumaya de la Ciudad de México.

La Fundación STEM reconoció a proyectos distintos con algo en común: el objetivo de usar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para mejorar su entorno.

Renato Flores Cartas, subdirector de Comunicación Corporativa y Relaciones Gubernamentales de Telcel, envió un mensaje a los jóvenes inventores para no dejar de intentar cosas nuevas en beneficio de su comunidad.

“Nunca dejen de preguntar, de imaginar y de intentar cosas nuevas, no tengan miedo de equivocarse, porque muchas veces las mejores ideas nacen después de varios intentos y varios errores que nadie les diga que no pueden, créansela, crean en ustedes todos los días de su vida”. Renato Flores Cartas

Así se vivieron los Premios STEM 2026 en el Museo Soumaya | Foto: Especial

Alumnos de preescolar son reconocidos en los Premios STEM 2026

Alumnas y alumnos de preescolar del Colegio Educación Integral, junto a su maestra Frida Bravo, diseñaron un recolector de hojas del patio escolar a partir de una carriola, un par de escobas y una cadena.

“Esto hace la función al momento que los niños quieren el carrito, las escobas giran y las hojas recolectadas se insertan en el bote de basura”. Frida Bravo, docente titular de preescolar II

Sin embargo, el proyecto ganador contempla que las hojas no terminen en el bote de basura, sino que se fabrican ecoladrillos para crear zonas verdes y atraer insectos a la escuela.

Todas las escuelas reconocidas en el Museo Soumaya

El Colegio Educación Integral no fue el único ganador, pues también se premió a ocho proyectos innovadores de las siguientes escuelas:

Colegio de Educación Integral. Preescolar

Colegio Cumbres del Bosque

Primaria Leona Vicario

Primaria Urbana No. 12 “Profra. Elpidia Vera Martínez.”

José Vasconcelos Calderón

Telesecundaria 66 Álvaro Gálvez y Fuentes

CONALEP. Plantel Mexicali 1

Asociación Pro personas con parálisis cerebral (APAC)

Fuente: Fundación STEM

En su segundo año consecutivo, la iniciativa registró a 2 mil 608 docentes de más de mil 700 escuelas, cuyos proyectos involucraron a 78 mil estudiantes.

Cabe destacar que el 67% de los docentes participantes fueron mujeres, según destacó Grace Rojas Montemayor, fundadora de Movimiento STEM.

“Las y los docentes de nuestro país han demostrado que lo imposible es posible. Gracias, queridos y queridas docentes, por tener una palabra de aliento, por superarse, por aprender y usar herramientas“, dijo.

APAC crea yogurt especial para pacientes con parálisis cerebral

Cabe destacar que, en la APAC, la observaión y experimentación ayudaron a los estudiantes a crear una alternativa para personas con parálisis cerebral que enfrentan problemas digestivos.

Román Osorio, director de Educación Integral en APAC, destacó que una cuarta de la población que tiene parálisis cerebral tiene problemas difestivos, por lo que sus beneficiaros se cuestionaron qué hacer por esta causa.

“Gracias a las observaciones, la experimentación y a lo que pudieron comparar, crearon un yogurt suficientemente saludable para nutrir y complementar a los beneficiarios de APAC que tuvieran este tipo de problemáticas.” Román Osorio, APAC

Cabe destacar que docentes y alumnos ganadores de los Premios STEM se reunieron para ser reconocidos este jueves 12 de noviembre en el Museo Soumaya.

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