Sheinbaum anuncia Conservatorio de Música en Tultepec; recursos provienen de incautaciones a Ryan Wedding

La Orquesta de Cámara de Jóvenes pidió el recinto. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó un cheque por 40 millones 228 mil 799 pesos para la construcción del Conservatorio de Música y Centro Cultural de Tultepec, en el Estado de México, provenientes de la subasta de motocicletas de lujo incautadas a Ryan Wedding, narcotraficante canadiense.

Durante la mañanera de este viernes, la mandataria anunció la entrega del recurso, siendo parte de sus compromisos de campaña para construir dicho inmueble.

Explicó que, en su campaña, la Orquesta de Cámara de Jóvenes tocó durante su visita de campaña en Tultepec y le pidieron hacer un conservatorio.

“Tenemos un tema muy bonito: (…) la entrega el día de hoy de un recurso muy importante de algo que me comprometí en la campaña, que es un Conservatorio de Música para la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec”

Subrayó que los más de 40 millones de pesos provienen de los casi 71 millones recuperados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) de la venta de 57 de las 62 motocicletas subastadas que se incautaron a Ryan Wedding.

Ryan Wedding lideraba una red de narcotráfico que operaba en México, Estados Unidos y España. El exdeportista olímpico se entregó a las autoridades mexicanas en enero, tras lo cual, fue extraditado a Estados Unidos.

¿Qué tendrán el Conservatorio de Música y el Centro Cultural de Tultepec?

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que el Conservatorio de Música contará con:

Ocho aulas teóricas

24 salones de práctica individual

24 salas de ensayo

En cambio, el Centro Cultural tendrá:

Salones de danza

Salones de usos múltiples

Talleres y una concha acústica para eventos y conciertos al aire libre

Claudia Curiel agregó que el espacio tendrá una cobertura para 3 mil 500 estudiantes: mil 500 de Bachillerato certificado por el INBAL y 2 mil de Educación Superior.

Para el ciclo 2027-2028, proyectan el arranque de formación en cuatro bachilleratos. En el ciclo 2028-2029, iniciaría la primera Licenciatura en Música Mexicana.

En la mañanera, la Orquesta de Cámara Jóvenes por Tultepec interpretó “New World Symphony” de Antonín Dvořák, “Nereidas” de Amador Pérez Dimas y “Sinfonía” de Georg Philipp Telemann.

Además, los integrantes agradecieron el apoyo otorgado por la presidenta de México. La construcción del Conservatorio de Tultepec les permitirá seguir desarrollando su vocación artística.

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