Osos negros en Nuevo León: qué hacer si encuentras uno cerca de casa

Los avistamientos de osos negros en zonas urbanas de Nuevo León se han vuelto frecuentes. De enero a septiembre de 2026 se recibieron alrededor de 600 reportes de ejemplares en áreas residenciales, de los cuales 53 fueron atendidos directamente por rescatistas estatales, de acuerdo con las cifras presentadas durante entrevista en el programa “A las Nueve en Uno“.

Ante este panorama, Katia Ortiz Morales, especialista en conservación de fauna silvestre y sustentabilidad, explicó qué factores provocan estos encuentros y cuáles son las medidas que deben tomar las personas para evitar situaciones de riesgo.

La también fundadora del proyecto de educación socioambiental “Mi vecino el oso” señaló que durante esta temporada aumenta la actividad de los ejemplares, debido a un proceso conocido como hiperfagia, en el que incrementan su alimentación para prepararse para el invierno.

Avistamientos de osos negros aumentan en Nuevo León. Foto: Cuartoscuro

¿Por qué los osos negros se acercan a las zonas residenciales?

La presencia de estos animales en áreas habitadas responde a distintos factores. Ortiz Morales explicó que, entre las causas naturales, se encuentra la dispersión de los ejemplares y la búsqueda de alimento.

Sin embargo, también existen factores relacionados con las actividades humanas, como el crecimiento urbano sin suficiente regulación, la acumulación de basura y la costumbre de algunas personas de ofrecerles comida.

La especialista advirtió que alimentar a los osos puede perjudicarlos, pues provoca que se acostumbren a buscar alimento en las zonas residenciales y dejen de seguir su recorrido natural. Esto los expone a atropellamientos, residuos que pueden ingerir y otros riesgos.

Además, una dieta inadecuada puede afectar su salud. Durante la entrevista, Ortiz Morales mencionó que han identificado ejemplares con niveles elevados de glucosa, problemas hepáticos y enfermedades como la sarna.

“Y tenemos también los factores humanos que son los no naturales, que es pues principalmente la urbanización que hemos tenido sin regulación, la mala gestión de residuos en donde los osos encuentran basura en todos lados y pues también una conducta irresponsable de la ciudadanía al darles de comer, pensando que les están haciendo un bien, pero en realidad pues les están, los están condenando a que ellos se acostumbren a estar en estas zonas, no sigan su camino, donde pues en su hábitat pueden encontrar mucho alimento y pues se exponen a atropellos, a bolsas de basura en los intestinos, entre otras problemáticas que presentan”. Katia Ortiz Morales, especialista en conservación de fauna silvestre y sustentabilidad.

¿Qué hacer si un oso entra a tu casa?

Si un oso negro ingresa a una vivienda, la recomendación es no intentar sacarlo ni acercarse. La especialista explicó que, si el ejemplar se encuentra encerrado y no tiene una salida segura, puede reaccionar de manera defensiva.

Lo indicado es abandonar el domicilio, dejar una vía de salida abierta para que el animal pueda retirarse y comunicarse con los servicios de emergencia. Protección Civil cuenta con personal capacitado para atender estas situaciones y, cuando se requiere, puede solicitar el apoyo de Parques y Vida Silvestre para realizar el retiro de manera segura.

“Primero no tratar de sacarlo, ya cuando un oso está encerrado y no tiene una salida segura se puede volver agresivo o más bien defensivo, los osos no agreden naturalmente pero pues son animales pues silvestres, son impredecibles, entonces hay que salirse del domicilio, dejarle una vía abierta, la puerta abierta para ver si se sale solo y al mismo tiempo hablarle a los cuerpos de auxilio, por ejemplo protección civil tiene ya capacitaciones para saber qué hacer en estas situaciones y en caso de que ellos no puedan sacar al ejemplar le hablan a parques y vida silvestre que tiene todo un protocolo para poderlo sacar de manera segura”. Katia Ortiz Morales, especialista en conservación de fauna silvestre y sustentabilidad

¿Qué hacer para evitar que un oso llegue a tu casa?

Una de las principales recomendaciones es mantener fuera del alcance de los animales cualquier elemento que pueda atraerlos. La basura debe permanecer en contenedores adecuados o resguardarse hasta que pase el servicio de recolección.

También es importante proteger el alimento de las mascotas y las compostas para impedir que los osos puedan acceder a ellos.

La especialista hizo énfasis en no alimentarlos ni acercarse para tomar fotografías o videos. Aunque estos encuentros pueden llamar la atención, intentar interactuar con un ejemplar silvestre representa un riesgo para las personas y para el propio animal.

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