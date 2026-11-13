¡Mucho cuidado con los “patrones oscuros” en el Buen Fin 2026! Evita compras impulsiva

Las tiendas digitales utilizan los patrones oscuros durante el Buen Fin 2026 para manipular las decisiones de los consumidores mediante diseños engañosos. Estas tácticas buscan provocar compras impulsivas en internet durante este fin de semana de ofertas en México, afectando directamente el bolsillo de los usuarios.

Alejandro Mier Carbonel, profesor del departamento de medios y cultura digital del Tecnológico de Monterrey, explicó estas prácticas en entrevista con los periodistas Sandra Moreno y Pablo Valdés durante su participación en el noticiario “A las nueve en Uno“.

¿Qué son los patrones oscuros y cómo operan?

Los patrones oscuros son recursos de diseño web que presionan al usuario para gastar dinero de manera poco reflexiva, según explicó el especialista Alejandro Mier este viernes 13 de noviembre.

Las plataformas también emplean contadores de urgencia ficticia, botones llamativos que ocultan opciones y ruletas de premios similares a los mecanismos de un casino.

“Lo que buscan todas estas malas prácticas y estas técnicas de manipulación es que compremos de manera más impulsiva, menos reflexiva”. Alejandro Mier

Las tiendas también utilizan casillas premarcadas en los carritos de compra para añadir seguros o garantías sin autorización expresa. Asimismo, ciertas suscripciones ofrecen pruebas gratuitas de un clic, pero exigen procesos largos y complejos para cancelar el cobro automático.

Recomendaciones para evitar gastos excesivos en el Buen Fin 2026

Los consumidores deben hacer una pausa antes de concretar cualquier pago en línea para evaluar si realmente necesitan el producto, de acuerdo con el experto del Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, el experto sugirió agregar los artículos al carrito, realizar otra actividad cotidiana y regresar más tarde para tomar una decisión racional.

“Los contadores, por ejemplo, la mayor parte de las veces son falsos. Entonces, no hay que tomar la decisión de compra exclusivamente por el hecho de que nos sentimos presionados“, señaló el académico.

Los compradores también deben revisar el resumen del carrito como si fuera un ticket físico para eliminar cargos adicionales. Además, los usuarios necesitan comparar precios reales y no guiarse únicamente por porcentajes de descuento que pueden estar inflados.

Checa herramientas digitales y seguridad en redes sociales

Las personas pueden verificar las ofertas verdaderas utilizando el comparador de precios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) o consultando motores de inteligencia artificial (IA).

Estas herramientas permiten rastrear el costo de un mismo producto en diferentes establecimientos para confirmar el ahorro real, de acuerdo con Alejandro Mier.

“Un descuento en sí, si no sabemos cuál es la base del precio, es algo abstracto y no nos dice cuánto vamos a ahorrar”. Alejandro Mier

Los internautas deben evitar hacer clic en enlaces promocionales dentro de redes sociales debido al bajo control sobre los anunciantes y deben ingresar directamente a los sitios oficiales de las marcas y buscar referencias en internet antes de realizar cualquier transacción.

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