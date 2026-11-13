Dan 22 años y medio de cárcel a “Tony Montana”, hermano del “Mencho”, en EE. UU.

Hermano del “Mencho” es sentenciado en EU. Foto: Pexels/justice.gov

Antonio Oseguera Cervantes,”Tony Montana”, mexicano, de 67 años y originario de Michoacán, participó durante más de dos décadas en organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, entre ellas el Cártel del Milenio y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por las autoridades estadounidenses, Oseguera Cervantes distribuyó cocaína y metanfetamina destinadas al mercado de EE. UU. También suministró sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas.

¿Por qué sentenciaron a “Tony Montana”, hermano del “Mencho”?

El Departamento de Justicia detalló que Antonio Oseguera Cervantes se declaró culpable de conspirar para distribuir drogas destinadas a su importación a Estados Unidos.

Los cargos por los que aceptó su responsabilidad incluyen:

Conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína

Conspiración para distribuir 500 gramos o más de metanfetamina

Uso, portación y posesión de un arma de fuego para facilitar actividades de narcotráfico

La sentencia se dictó después de que el acusado reconociera su participación en las actividades relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes.

El administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, señaló que el sentenciado desempeñó funciones dentro del CJNG que iban más allá de su relación familiar con el “Mencho”.

Según las autoridades estadounidenses, Oseguera Cervantes participó en la expansión de la organización y en el funcionamiento de sus operaciones de narcotráfico.

“Tony Montana” administraba ganancias del CJNG y reportaba directamente al “Mencho”

Las investigaciones judiciales establecieron que Antonio Oseguera Cervantes reportaba directamente a su hermano, Nemesio Oseguera Cervantes, quien encabezó el CJNG desde su formación en 2010.

Entre las actividades atribuidas al sentenciado se encontraba la recaudación y administración de ganancias procedentes del narcotráfico, así como operaciones para lavar recursos de la organización.

El Departamento de Justicia indicó que también trabajaba con Los Cuinis, grupo criminal vinculado al CJNG.

Además, los documentos judiciales señalan que Oseguera Cervantes portaba una pistola cuando acudía a recoger dinero procedente de las operaciones delictivas.

También llevaba armas durante reuniones relacionadas con la distribución de drogas.

La dependencia estadounidense identificó estas actividades como parte de las funciones que desempeñaba dentro de la estructura criminal.

Del Cártel del Milenio al CJNG: trayectoria criminal de “Tony Montana”

De acuerdo con la investigación, Antonio Oseguera Cervantes se incorporó al Cártel del Milenio alrededor de 2002, después de cumplir una sentencia en una prisión federal estadounidense por conspiración para distribuir heroína.

Tras recuperar su libertad, fue deportado a México, donde retomó sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

Durante su participación en el Cártel del Milenio, las autoridades estadounidenses le atribuyeron distintas responsabilidades:

Supervisar la venta de narcóticos

Proteger territorios controlados por la organización frente a grupos rivales

Supervisar y mantener laboratorios de metanfetamina

Participar en la distribución de drogas

En 2010, tras la detención del principal dirigente del Cártel del Milenio, una facción armada se separó de la organización y dio origen al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”, fue uno de sus fundadores y encabezó la organización desde entonces.

El Departamento de Justicia estadounidense señaló en su comunicado que el “Mencho” murió durante un operativo militar realizado en México en febrero de 2026.

Antonio Oseguera Cervantes continuó vinculado a las actividades del CJNG y participó en operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y el manejo de recursos.

México entregó a “Tony Montana” a Estados Unidos en febrero de 2025

El Departamento de Justicia recordó que Antonio Oseguera Cervantes fue trasladado de México a Estados Unidos en febrero de 2025, como parte de la entrega de 29 personas requeridas por autoridades estadounidenses.

La dependencia señaló que el traslado se realizó conforme a la legislación mexicana en materia de seguridad nacional.

En ese procedimiento participó la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, que colaboró para garantizar la presencia del acusado ante los tribunales estadounidenses.

Las autoridades de EE. UU. agradecieron al Gobierno de México su cooperación para que Oseguera Cervantes enfrentara el proceso judicial.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de Los Ángeles, perteneciente a la División de Operaciones Especiales de la DEA.

EU incluye sentencia contra hermano del “Mencho” en estrategia contra cárteles

El Departamento de Justicia informó que el caso forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159.

Esta estrategia contempla la colaboración de distintas agencias estadounidenses para investigar y procesar a integrantes de organizaciones criminales transnacionales.

El fiscal general adjunto de la División Criminal, A. Tysen Duva, señaló que la sentencia contra Oseguera Cervantes refleja las acciones del Departamento de Justicia contra las estructuras del narcotráfico.

Por su parte, Terry Cole, administrador de la DEA, sostuvo que las investigaciones también buscan identificar a quienes dirigen, financian y facilitan las operaciones de estas organizaciones.

La acusación fue presentada por fiscales de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Esta unidad participa en investigaciones relacionadas con el lavado de recursos, el tráfico internacional de drogas y las estructuras financieras de organizaciones criminales.

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