Tunden a influencer por pedir que no se enseñe “Pedro Páramo” en preparatoria

Foto: Getty Images/Ilustrativa

La influencer Renée, más conocida como “Escape de Letras” fue tundida en redes sociales después de pedir que no hagan leer a los estudiantes de preparatoria “Pedro Páramo”, obra del escritor mexicano Juan Rulfo.

La creadora de contenido hizo dicha declaración después de que a su hija le dejaron leer la novela como parte de sus actividades escolares.

¿Por qué la creadora de contenido considera que no deberían leer “Pedro Páramo” en preparatoria?

📚 Una mamá se volvió viral tras cuestionar que a su hija, estudiante de segundo de preparatoria, le hayan asignado leer Pedro Páramo, de Juan Rulfo.



La mujer señaló que, aunque reconoce el valor literario de los clásicos, considera que imponer este tipo de obras a adolescentes… pic.twitter.com/VEXzgJ6Y0k — Uno TV (@UnoNoticias) November 13, 2026

En la grabación, Renée, quien es una influencer dedicada a recomendar libros y realizar círculos de lectura, explicó que su hija, estudiante de segundo de preparatoria, le comentó que no entendía la obra de “Pedro Páramo” y que la lectura le parecía aburrida. A partir de esa experiencia, cuestionó que los profesores asignen novelas clásicas a jóvenes que todavía están desarrollando el hábito de leer.

“Sí, esa es una joya literaria mexicana, lo que tú quieras, sí, para un lector maduro, que ya tiene el hábito de la lectura y que sabe apreciar la belleza de ese libro”. Renée, “Escape de Letras”, influencer

La creadora consideró que, en esa etapa escolar, los docentes deberían optar por libros con un lenguaje más accesible y situaciones con las que los adolescentes puedan identificarse; como ejemplos mencionó “Persona normal”, de Benito Taibo, así como obras de literatura juvenil.

También cuestionó que en secundaria y preparatoria se asignen títulos como “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, y “Cumbres borrascosas”, de Emily Brontë, pues, desde su perspectiva, no necesariamente conectan con los intereses de todos los estudiantes.

Renée sostuvo que una experiencia negativa con la lectura escolar puede provocar que algunos jóvenes relacionen los libros con una obligación y no con una actividad placentera, por ello, pidió a los profesores de literatura y español considerar otras opciones para acercar a sus alumnos a las historias.

Usuarios tunden a influencer por criticar lectura de “Pedro Páramo”

La postura de Renée generó críticas y también comentarios de usuarios que coincidieron con parte de su argumento. Entre las reacciones negativas hubo personas que defendieron la capacidad de los adolescentes para comprender la obra de Juan Rulfo, “Yo leí Pedro Páramo a los 13 y desde la primera leída me gustó, que su hija sea p*nd**a ya es otra cosa”, “Si a los 17 años no le entiende a los grandes libros, hay unos libros de Plaza Sésamo, con letras grandes y coloridas”. Otros más dijeron que por comentarios así México no tiene buen nivel de lectura.

Sin embargo, también hubo usuarios que respaldaron la idea de que las lecturas deben elegirse considerando la experiencia de cada estudiante. Una persona que se identificó como divulgadora de lectura señaló que acercar a alguien a un libro requiere tomar en cuenta sus intereses y hábitos lectores, y comparó esa elección con una prescripción: no todas las obras son para todos los lectores.

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