Una persona corre con una sombrilla en NY. Foto: AFP.

Las tormentas que golpearon Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias dejaron inundaciones, árboles derribados, cortes de electricidad y cientos de vuelos cancelados en la costa este y el Medio Oeste. Aunque el sistema meteorológico comienza a debilitarse este viernes 27 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte que todavía hay regiones con fuertes vientos, nieve y condiciones peligrosas para viajar durante el fin de semana.

El temporal también provocó que Nueva York pospusiera el tradicional desfile de Macy’s, una decisión sin precedentes en los 100 años de historia del evento.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por las tormentas en Estados Unidos?

La costa este recibió uno de los impactos más importantes del temporal. Las lluvias intensas, las ráfagas de viento y las inundaciones costeras afectaron especialmente a comunidades de Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Virginia y Nueva York.

De acuerdo con un reporte de Reuters, las ráfagas alcanzaron hasta 70 millas por hora (112 kilómetros por hora) en algunas zonas. La combinación de fuertes vientos y lluvias provocó daños en viviendas, caída de árboles y afectaciones en el suministro eléctrico.

Los datos de PowerOutage.us citados por la agencia indican que más de 961 mil clientes llegaron a quedarse sin electricidad durante el punto más crítico de la tormenta. Al cierre del jueves todavía había más de 908 mil usuarios sin servicio.

Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland y Virginia figuraron entre los territorios con más interrupciones eléctricas. La situación también obligó a las autoridades de Nueva Jersey a declarar el estado de emergencia en sus 21 condados, medida que entró en vigor el 25 de noviembre.

La gobernadora Mikie Sherrill autorizó la movilización de recursos estatales para atender las afectaciones y responder a posibles inundaciones y emergencias. NJ.gov+1

¿Dónde sigue el mal tiempo este viernes 27 de noviembre?

El temporal no ha terminado por completo, pero su comportamiento está cambiando.

En su pronóstico publicado durante la madrugada del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que las condiciones comenzarían a mejorar en el Este conforme el sistema pierda fuerza y avance hacia Canadá. Sin embargo, todavía se esperan ráfagas de viento de entre 25 y 35 millas por hora, además de precipitaciones y temperaturas bajas en distintas zonas.

A large storm will shift across the Northeast U.S. today and tonight with widespread gusty winds, rain, and coastal flooding. Freezing rain over Maine and accumulating snow in the Tennessee Valley and the Appalachians may create hazardous travel. Heavy snow and high winds are… pic.twitter.com/J2Zyd4pfV4 — National Weather Service (@NWS) November 27, 2026

Estas son algunas de las regiones que deben prestar atención:

Costa este y noreste: las lluvias y los fuertes vientos comienzan a disminuir, aunque todavía pueden presentarse inundaciones costeras y condiciones complicadas durante las primeras horas del viernes

las lluvias y los fuertes vientos comienzan a disminuir, aunque todavía pueden presentarse inundaciones costeras y condiciones complicadas durante las primeras horas del viernes Nueva Inglaterra: algunas zonas del norte pueden registrar lluvia helada, lo que representa un riesgo para quienes circulen por carreteras

algunas zonas del norte pueden registrar lluvia helada, lo que representa un riesgo para quienes circulen por carreteras Misuri y el valle del Misisipi: la tormenta dejó acumulaciones importantes de nieve en el este de Misuri, donde se reportaron hasta 15 pulgadas (38 centímetros) en algunas localidades

la tormenta dejó acumulaciones importantes de nieve en el este de Misuri, donde se reportaron hasta 15 pulgadas (38 centímetros) en algunas localidades Montañas del noroeste y las Rocosas del norte: se esperan nuevas precipitaciones, nieve en zonas elevadas y condiciones complicadas en pasos montañosos de Montana y Wyoming

El organismo también anticipa que el sistema que afecta al Este se alejará gradualmente durante el sábado, cuando se espera una mejoría más generalizada.

Las tormentas también afectaron los vuelos y el suministro eléctrico

El mal tiempo no solamente complicó las celebraciones familiares. También afectó a miles de personas que tenían previsto trasladarse en avión durante uno de los periodos de mayor movimiento del año. Según los datos de FlightAware publicados por Reuters, el jueves 26 de noviembre se registraron 454 vuelos cancelados y 2 mil 411 retrasos relacionados con operaciones dentro, hacia o desde Estados Unidos.

Los aeropuertos de las regiones de Washington y Nueva York estuvieron entre los más afectados. Los apagones representan otro problema para las familias que viven en las zonas golpeadas por las tormentas. Además de la falta de electricidad, los fuertes vientos aumentan el riesgo de que caigan árboles y cables sobre viviendas y calles.

Si vives en alguno de los estados afectados, evita acercarte a cables derribados y no intentes atravesar calles inundadas, incluso si aparentemente el nivel del agua es bajo. Reuters+1

¿Mejorará el clima durante el fin de semana de Thanksgiving?

El pronóstico ofrece un panorama más favorable para buena parte de la costa este a partir del sábado 28 de noviembre. Sin embargo, eso no significa que todas las regiones tendrán condiciones estables. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el noroeste del país y partes de las Rocosas del norte todavía tendrán precipitaciones. En algunos pasos montañosos de Montana y Wyoming podría acumularse más de un pie de nieve, acompañado de vientos superiores a 50 millas por hora.

Major impacts begin today across the Southeast and move northward tonight and tomorrow as a major Thanksgiving coastal storm takes shape. Those along the eastern seaboard can expect gusty, possibly damaging winds, heavy rain, and major coastal and marine impacts. Ensure you're… pic.twitter.com/IIrpPXMPQz — National Weather Service (@NWS) November 25, 2026

Además, para finales del sábado y durante el domingo se contempla el desarrollo de otro sistema de lluvias que podría extenderse desde las Grandes Llanuras hacia el Medio Oeste y el valle del Misisipi. Por eso, si tienes previsto viajar por carretera o tomar un vuelo para regresar a casa después de Thanksgiving, conviene revisar las condiciones meteorológicas y el estado de tu trayecto antes de salir.

Puedes consultar las alertas por ciudad y estado en el portal oficial del Servicio Meteorológico Nacional, así como verificar directamente con tu aerolínea si existen cambios en tu vuelo.

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