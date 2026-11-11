Los 5 fraudes digitales que más sufrió la CDMX en 2026: Policía Cibernética emite recomendaciones

Las estafas digitales más comunes en la CDMX en 2026? | Foto: Cuartoscuro

La Policía Cibernética recibió más de 31 mil 800 denuncias por fraudes en compras y ventas en línea a lo largo de 2026, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) este martes.

Sin embargo, las estafas por transacciones en internet no son los únicos ciberataques que sufrieron los ciudadanos capitalinos en el presente año y las autoridades precisaron en un comunicado cuáles fueron los 5 ciberdelitos más comunes al momento.

Los 5 delitos digitales más comunes en la CDMX este 2026

La unidad de Policía Cibernética de la SSC CDMX aseguró que la prevención es clave para proteger la información, datos sensibles y patrimonio de los usuarios que se mueven en la red, por lo que informaron cuáles son los 5 delitos digitales con mayor incidencia en la capital de México:

“Informamos a la ciudadanía sobre las principales incidencias cibernéticas registradas, con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar que las personas sean víctimas de fraudes y delitos digitales”. SSC CDMX

Cabe destacar que la información parte de los reportes recibidos desde enero hasta el 31 de octubre del presente año.

1. Fraude en compras y ventas por internet

La Policía Cibernética advirtió que los ciberatacantes publican productos inexistentes, anuncios engañosos o falsas ofertas en plataformas digitales y redes sociales.

A través de esta modalidad de fraude, pretenden obtener pagos sin entregar los artículos o servicios ofrecidos, con un total de 31 mil 825 reportes atendidos en el transcurso de 2026.

2. Robo de información bancaria

Los cibercriminales también encontraron modalidades para obtener, de manera ilícita, los siguientes datos e información financiera de los usuarios capitalinos:

Números de tarjetas

Contraseñas

Códigos de seguridad

Fuente: SSC CDMX

La modalidad para obtener dicha información es a través de páginas web, aplicaciones o mecanismos fraudulentos, con un total de mil 361 reportes registrados hasta el 31 de octubre.

3. Phishing

El ciberdelito conocido como “phishing” consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes de texto (SMS) o enlaces fraudulentos que suplantan la identidad de bancos, tiendas o instituciones reconocidas.

De esta forma, los estafadores obtienen información personal, contraseñas y datos financieros de las víctimas; los reportes de la Policía Cibernética de la SSC CDMX indican la existencia de mil 197 denuncias al respecto.

4. Suplantación de tiendas y marcas comerciales

Los cibercriminales, identificados por la Policía Cibernética, también crean páginas web, perfiles en redes sociales y anuncios falsos que imitan la identidad de establecimientos o marcas reconocidas.

El objetivo es engañar a los consumidores, obtener pagos o sustraer información personal y financiera, con 24 reportes registrados a lo largo del presente año.

5. Clonación de tarjetas bancarias

Finalmente, tres usuarios de la Ciudad de México denunciaron la reproducción o utilización no autorizada de los datos de tarjetas bancarias para realizar compras, retiros o transacciones sin el consentimiento de sus titulares.

Recomendaciones para no caer en fraudes digitales

La unidad de Policía Cibernética emitió una serie de recomendaciones para evitar caer en estas modalidades de fraude:

Compra únicamente en sitios y perfiles oficiales

Verifica la dirección electrónica y la identidad del vendedor.

Desconfía de precios excesivamente bajos, ofertas demasiado atractivas o urgencias para realizar pagos.

No abras enlaces recibidos por mensajes, correos electrónicos o redes sociales.

No proporciones datos personales o bancarios.

No compartas contraseñas, códigos de verificación ni información financiera por teléfono, mensajería o formularios sospechosos.

Utiliza métodos de pago seguros.

Activa la autenticación adicional en cuentas bancarias

Revisa periódicamente tus movimientos bancarios.

Confirma cualquier comunicación relacionada con pagos, entregas o problemas de cuenta directamente con la institución o establecimiento oficial.

Reporta de inmediato páginas, perfiles, anuncios o mensajes sospechosos.

Fuente: Policía Cibernética SSC CDMX

Además, los usuarios pueden denunciar situaciones sospechosas a través de los distintos canales de la SSC CDMX:

Teléfono: 55 5242 5100 (ext. 5086)

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Redes sociales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

La SSC CDMX también exhortó a la población a mantenerse alerta, verificar la autenticidad de cualquier oferta o comunicación antes de proporcionar información o efectuar pagos y recordar que una promoción atractiva no garantiza una transacción segura.

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