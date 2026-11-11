Avistan a una osa y su cría en Morelos, Coahuila; piden a vecinos no acercarse

Avistan osa y su cría en Morelos, Coahuila. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En redes sociales, usuarios comenzaron a compartir varias fotos del avistamiento de una osa y su cría en el municipio de Morelos, en el estado de Coahuila. Por este reporte, autoridades locales llegaron al lugar y pidieron a las personas y vecinos de la zona no acercarse a estos animales para evitar cualquier clase de incidente.

Observan osa y su cría en Morelos, Coahuila

De acuerdo con medios locales de Coahuila, una osa negra y su osezno fueron vistos en el fraccionamiento San Antonio, en el municipio de Morelos, justo sobre ramas de un árbol.

Por esta razón, vecinos de la zona llamaron a las autoridades municipales, quienes confirmaron el avistamiento de los osos, los cuales presuntamente buscaban protegerse de varios perros.

Según Hugo Martín Zubeldía Cantú, director de Protección Civil y Bomberos de Morelos, por este hecho notificaron a la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila.

Autoridades piden alejarse de los osos

La dependencia estatal recomendó a los habitantes del fraccionamiento alejar a los perros y evitar cualquier tipo de intervención para que la osa y su cría regresaran por si solos a su hábitat.

Pero también pidieron a la ciudadanía mantener la calma por la presencia de los osos y alejarse de ellos, no darles de comer y mantener a las mascotas bajo resguardo para evitar cualquier case de incidente o situaciones de riesgo.

Por último, también las autoridades de Coahuila pidieron reportar cualquier avistamiento de osos al número de emergencias 911.

¿En qué partes de Coahuila hay más osos negros?

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente federal, en Coahuila se han encontrado rastros de oso en casi todo el estado, principalmente en los bosques de encino pino y maleza de montaña; y algunas veces en pastizales, regiones semiáridas, zonas agrícolas y ganaderas.

“Se han visto osos en la Serranías del Burro al centro del estado, al norte en la Sierra de Maderas del Carmen y al sur en la Sierra de Arteaga y Zapalinamé”, indican.

Por último, señalan que, de acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Múzquiz, Saltillo y Arteaga cuentan con mayor número de osos.

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