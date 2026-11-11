Cierran la carretera Valle de Santiago-Salamanca por fuga de gas LP en ducto de Pemex

Operativo por fuga de gas LP. Foto: Salamanca Municipio

La carretera Valle de Santiago-Salamanca fue cerrada debido a una fuga de gas LP en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex). La emergencia también obligó a evacuar a 30 personas de la comunidad de La Tinaja y a suspender las clases en la Universidad de Guanajuato (UG), campus Salamanca.

Evacúan a familias de La Tinaja tras reporte de estruendo

Durante los primeros minutos de este miércoles 11 de noviembre, habitantes de La Tinaja llamaron al 911 tras escuchar un fuerte estruendo en las inmediaciones de la comunidad. Los vecinos alertaron sobre un posible incidente en la infraestructura de hidrocarburos.

Algunas familias fueron evacuadas como medida preventiva mientras trabajadores de Pemex iniciaban las labores para controlar la fuga de gas LP.

¿A qué hora prevén reabrir la carretera Valle de Santiago-Salamanca?

La carretera quedó cerrada en ambos sentidos y durante los trabajos solo se permitiría el paso al tránsito local. Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar el tramo y usar vías alternas.

El Gobierno Municipal de Salamanca informó que preveía restablecer la circulación a partir de las 10:00 de la mañana, una vez concluidos los trabajos. La reapertura quedó sujeta a que las autoridades confirmaran que el tramo era seguro para los conductores.

Universidad de Guanajuato suspende actividades en Salamanca

La División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato en Salamanca anunció la suspensión temporal de actividades debido a la fuga en el ducto de Pemex.

La medida busca evitar que estudiantes, docentes y trabajadores se expongan a cualquier riesgo mientras continúan las labores de atención en La Tinaja.

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