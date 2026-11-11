Noche de las Estrellas 2026 en UNAM e IPN: fechas, actividades y más

Foto: IPN

La Noche de las Estrellas 2026 llegará este sábado 14 de noviembre a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y al Instituto Politécnico Nacional (IPN), con actividades para acercar la astronomía y la ciencia al público, la jornada contará con observaciones mediante telescopios, talleres, conferencias, exposiciones, juegos y experiencias para todas las edades.

La entrada a las actividades de la Noche de las Estrellas 2026 en las sedes de la UNAM y el IPN será gratuita.

En Ciudad Universitaria (CU), las actividades se realizarán en Las Islas, mientras que el IPN tendrá el Planetario Luis Enrique Erro como sede.

¿Qué actividades habrá en la Noche de las Estrellas 2026 en la UNAM?

La sede principal de la Noche de las Estrellas será Las Islas de Ciudad Universitaria, donde se instalarán más de 200 telescopios para observar el cielo y 68 carpas temáticas donde los asistentes podrán disfrutar de conferencias, talleres, grupos musicales, exposiciones y juegos.

Aparte del campus de C.U, esta edición número 18 tendrá 127 sedes: 124 en 30 estados de México, dos en Colombia, una en Guatemala y otra en Costa Rica.

De acuerdo con Javier de la Fuente Hernández, secretario general de la UNAM, la organización espera igualar o superar los alrededor de 100 mil asistentes que acudieron el año pasado a Ciudad Universitaria.

La edición de 2026 estará dedicada a cuatro efemérides:

75 aniversario del descubrimiento de la línea de 21 centímetros del hidrógeno

115 aniversario del nacimiento de Paris Pişmiş, considerada la primera astrónoma profesional en México

20 aniversario de la definición de planeta, que modificó la clasificación de Plutón

200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia

El programa también contempla dos conferencias magistrales, una a cargo del astrónomo francés Bruno Monflier y otra del mexicano Luis Felipe Rodríguez, investigador del Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM.

Para garantizar la seguridad de los visitantes, Las Islas contarán con dos espacios de servicio médico y primeros auxilios, videocámaras, cinco mil cajones para automóviles distribuidos en 21 estacionamientos, tres rutas de Pumabús, 100 baños portátiles y 36 espacios autorizados para alimentos.

¿Qué actividades habrá en la Noche de las Estrellas 2026 en el IPN?

El Planetario Luis Enrique Erro será la sede de las actividades del Instituto Politécnico Nacional, que se distribuirán en cinco espacios, la Ecosenda Politécnica, el Kiosco, el Aula Magna, el Área de Talleres y la Explanada.

El programa incluirá talleres sobre planetas, estrellas, radiación, robótica y astronomía mexicana, además de charlas, observaciones y una obra de teatro.

Ecosenda Politécnica

Este espacio tendrá actividades relacionadas con Plutón, Saturno, la clasificación de los planetas, los materiales luminiscentes y el Sistema Solar.

16:00 a 18:00 horas: Taller “El misterio de Plutón y las órbitas limpias”

Taller “El misterio de Plutón y las órbitas limpias” 16:00 a 21:00 horas: Taller “Saturnino”

Taller “Saturnino” 18:00 a 20:00 horas: Taller “¿Tienes lo necesario para ser un planeta?”

Taller “¿Tienes lo necesario para ser un planeta?” 19:00 a 21:00 horas: Taller “¡Que la ciencia brille!”

Taller “¡Que la ciencia brille!” 20:00 a 22:00 horas: Taller “Calendario Burrito viajero espacial”

El Kiosco

El Kiosco tendrá dos pláticas enfocadas en la formación y las características de los planetas rocosos.

16:30 a 20:00 horas: Plática “Cocinando un planeta rocoso”

Plática “Cocinando un planeta rocoso” 16:30 a 20:00 horas: Plática “Crafteando nuestro planeta”

Aula Magna “Alfredo Harp Helú”

Este espacio estará dedicado a recordar la vida y las contribuciones de Paris Pismis al desarrollo de la astronomía profesional en México

18:00 a 20:00 horas: Obra de teatro “Universo de Pismis”

Obra de teatro “Universo de Pismis” 19:00 horas: Conferencia “Paris Pismis: perfil humano de la mujer que impulsó la astronomía profesional en México”

Área de Talleres

Los asistentes podrán participar en actividades sobre planetas, constelaciones, nebulosas, protoestrellas y evolución estelar. También habrá una propuesta que combinará inteligencia artificial, ciencia, tecnología y diseño para crear prendas sustentables.

16:00 a 19:30 horas: Taller “Móvil Planetario”.

Taller “Móvil Planetario”. 16:00 a 20:00 horas: Actividad “Misión Estación 21: encuentra tu ruta entre las estrellas”.

Actividad “Misión Estación 21: encuentra tu ruta entre las estrellas”. 18:00 a 21:00 horas: Taller “Viste el Futuro: Moda sustentable”.

Explanada

La Explanada tendrá la programación más extensa del Planetario Luis Enrique Erro, con actividades de observación astronómica, experimentos, talleres, juegos, robótica y demostraciones científicas.

Actividades de 16:00 a 18:00 horas:

Taller “La historia de las estrellas: lo que la luz cuenta de ellas”

Taller “Astrodiversión”

Taller “Houston, tenemos un problema: una misión matemática lunática”

Actividades de 16:00 a 19:00 horas:

Taller “Arma la Estación Espacial Internacional (ISS)”.

Actividades de 16:00 a 20:00 horas:

Actividad “Campos magnéticos: Fuerza invisible”

Actividad “El interferómetro y el universo”

Cuento “¡Se busca planeta! Razón: Plutón se hizo chiquito”

Actividad “Descubriendo la emisión de la línea H I”

Taller “Desafío órbita”

Actividades de 16:00 a 20:30 horas:

Taller “Robots animadores divulgadores”

Taller “Observación con planetario Stellarium y videoproyector”

Taller “Observación astronómica en pantalla grande con telescopio y videoproyector”

Demostración-maqueta “El examen a los planetas”

Taller-maqueta “El baile del átomo de hidrógeno”

Taller “Carrera de alebrijes robóticos con cascos de astronauta”

Actividades de 16:00 a 21:00 horas:

Actividad “Sistema solar en movimiento”

Actividades de 16:00 a 21:30 horas:

Taller “Memorama astronómico”

Taller “Astrolotería”

Taller “Adivina quién de astronomía mexicana”

Taller “Construye tu telescopio tipo kepleriano”

Actividades de 17:00 a 18:00 horas

Taller “¿Qué onda con las ondas? ¿Y la radiación de 21 cm?”

Actividades de 17:00 a 19:00 horas:

Taller “Tan fácil como observar los planetas y tan complejo como eso”

Taller “Enfrascando el espacio”

Actividades de 17:00 a 20:00 horas:

Taller “Curiositos”

Taller “Partículas subatómicas: protagonistas en la radiación de 21 cm del hidrógeno y en la energía nuclear”

Actividades de 18:00 a 19:00 horas:

Observación astronómica.

Actividades de 18:00 a 20:00 horas:

Taller “Salud sexual y el espacio”

Actividad “Misión UV: los secretos del universo”

Actividades de 18:00 a 21:00 horas:

Taller “Pega tu planeta”

Taller “¿De qué estamos hechos?”

Actividad de 18:20 a 21:30 horas:

Taller “¡Rescate lunar! Calcula o quédate en la Luna”

Actividad de 20:00 a 21:00 horas:

Taller “Trampas de luz y ventanas mágicas”

Las actividades permitirán conocer distintos fenómenos del universo mediante experiencias prácticas, observaciones con telescopios, juegos y demostraciones relacionadas con la física y la astronomía.

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