¿Por qué un estudio predijo el fin del mundo para este 13 de noviembre de 2026?

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Un estudio científico que señala el 13 de noviembre de 2026 como la fecha del fin del mundo ha revivido rumores sobre un apocalipsis cercano. Sin embargo, la investigación, publicada en la revista Science en noviembre de 1960, se basó en un modelo matemático sobre el crecimiento de la población mundial cuyas condiciones no se cumplieron, según muestran los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El trabajo, titulado Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026, fue elaborado por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, quienes calcularon que la población mundial podría alcanzar un crecimiento infinito en esa fecha.

“En esta fecha, la población humana se aproximará al infinito si crece como lo ha hecho durante los últimos dos milenios”, dice el estudio que se publicó en la revista Science por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot.

“Por razones obvias, [esa fecha] será llamada ‘día del juicio final’, ya que es cuando la población llega al infinito y esa población inteligente se aniquila a sí misma”.

Sin embargo, el aumento de la población mundial se ha desacelerado, por lo que la condición necesaria para llegar al resultado de aquella fórmula no se cumplió. Según la ONU, la tasa de expansión demográfica alcanzó un máximo aproximado de 2.3% anual en 1963, pero cayó a menos del 1% en 2020.

¿Qué decía el estudio científico de 1960 sobre el fin del mundo?

Los investigadores analizaron 24 estimaciones históricas de población, correspondientes a un periodo de aproximadamente dos mil años.

A partir de esos datos, construyeron un modelo matemático que sugería que el número de habitantes podría aumentar sin límite.

“Nuestros tataranietos no morirán de hambre. Morirán aplastados”.

La frase, traducida del artículo original, hacía referencia a un escenario extremo de sobrepoblación, no a que el planeta fuera a desaparecer.

Los científicos también señalaron que sería necesario encontrar mecanismos para estabilizar la población y evitar problemas relacionados con los recursos disponibles.

¿Qué dice la ONU sobre la población mundial en 2026?

Las proyecciones oficiales de la ONU muestran una realidad muy distinta.

En su informe World Population Prospects 2024, la organización estimó que la población mundial pasaría de 8 mil 200 millones de habitantes en 2024 a un máximo aproximado de 10 mil 300 millones hacia mediados de la década de 2080.

Después de ese punto, se espera una disminución gradual hasta llegar a unos 10 mil 200 millones de personas en 2100.

“La tasa mundial de fertilidad [fue] de 2.3 nacimientos vivos por mujer en 2024”.

Esto significa que el número promedio de hijos por mujer ha disminuido, una tendencia que ayuda a explicar por qué la población no crece al ritmo supuesto en 1960.

Expertos explican por qué falló la predicción del fin del mundo

El historiador Alan MacEachern, de la Universidad Western de Canadá, examinó esta investigación en un artículo publicado por The Conversation en septiembre de 2026.

Según su análisis, la fórmula ofreció resultados bastante cercanos a la realidad durante varias décadas, pero alrededor de 1993 comenzó a perder precisión, cuando la población mundial quedó por debajo de sus proyecciones.

Por otra parte, el biólogo matemático Joel Cohen, citado por Deutsche Welle a partir de una entrevista con Popular Science, explicó sobre Von Foerster:

“Acertó en su análisis justo cuando ese análisis dejó de ser válido”.

El cambio se relaciona con la reducción de los nacimientos, la urbanización, el acceso a anticonceptivos y las transformaciones sociales.

¿Existe evidencia científica de un fin del mundo este viernes 13?

No existe evidencia en el estudio original ni en las proyecciones demográficas actuales de que la humanidad vaya a desaparecer el viernes 13 de noviembre de 2026.

La investigación de 1960 es auténtica, pero su resultado dependía de una tendencia que cambió con el paso del tiempo.

El caso demuestra que una predicción matemática no equivale a una certeza, especialmente cuando sus cálculos dependen de condiciones sociales que pueden modificarse.