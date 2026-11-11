¿Dónde reciclar cempasúchil y macetas? Ubica los centros de acopio en CDMX

Entrega de cempasúchil. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX) inició una campaña para reciclar flores de cempasúchil y macetas, que se utilizaron durante las festividades del Día de Muertos en la capital del país. El objetivo es darle nueva utilidad y que no se desperdicien.

Impulsan campaña de reciclaje de cempasúchil y macetas en CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) invita a la ciudadanía a participar en la campaña de recuperación de flores de cempasúchil y macetas para aprovechar estos elementos y evitar que se conviertan en residuos.

Mediante un comunicado se informó que las macetas podrán utilizarse como recipientes para nuevas flores, mientras que el cempasúchil “tendrá un destino adecuado”.

En varios puntos de la CDMX se instalaron puntos de acopio a los que los ciudadanos pueden acudir para participar en la campaña de reciclaje

¿Dónde se realizará el acopio de cempasúchil y macetas en la CDMX?

Centros de Cultura Ambiental (CCA)

CCA Yautlica: Avenida de las Torres s/n, colonia Ampliación Emiliano Zapata, C.P. 09637.

Avenida de las Torres s/n, colonia Ampliación Emiliano Zapata, C.P. 09637. CCA Ecoguardas: Carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 5.5, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 14250.

Carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 5.5, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 14250. CCA Acuexcomatl: Avenida Año de Juárez 1900, colonia Quirino Mendoza, San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610.

Avenida Año de Juárez 1900, colonia Quirino Mendoza, San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610. CCA Chapultepec: Avenida de los Compositores, Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11100.

Estaciones fijas del Reciclatrón en UTOPÍAS

La Heroica , alcaldía Venustiano Carranza.

, alcaldía Venustiano Carranza. Centli, en Topilejo, alcaldía Tlalpan.

en Topilejo, alcaldía Tlalpan. Cen-Tlalli , alcaldía La Magdalena Contreras.

, alcaldía La Magdalena Contreras. San Antonio Tecómitl, alcaldía Milpa Alta.

alcaldía Milpa Alta. Hermanos Galeana, alcaldía Gustavo A. Madero.

Otros puntos de acopio

Centro de Conservación de la Vida Silvestre “Los Coyotes” : de 10:00 a 14:00 horas, en el área educativa ubicada en la casona.

: de 10:00 a 14:00 horas, en el área educativa ubicada en la casona. Bosque de San Juan de Aragón : de 10:00 a 16:00 horas, en el Huerto Educativo, ubicado en el acceso 7.

: de 10:00 a 16:00 horas, en el Huerto Educativo, ubicado en el acceso 7. Vivero Nezahualcóyotl: de 7:00 a 15:00 horas.

de 7:00 a 15:00 horas. Mercado de Trueque: el 22 de noviembre, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, en el “Reloj de Sol” en Tlatelolco.

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