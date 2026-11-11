¿Ya viste el lineup de Coachella 2027? Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee encabezan

El cartel fue revelado en los primeros minutos de este miércoles. Foto AFP

El festival Coachella reveló el lineup para su próxima edición y nombres como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee encabezan el festival que anualmente se celebra en California.

Como dieron a conocer los organizadores, el evento se realizará en abril del próximo año, durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.

Dua Lipa será la atracción principal del viernes los dos fines semana, que también contará con la participación de la reina del pop, Madonna, además de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani y Leon Thomas.

Por su parte, Tame Impala, el proyecto musical en solitario del multiinstrumentista australiano Kevin Parker, encabezará la noche del sábado, y SZA hará lo propio el domingo.

Daddy Yankee, quien estará en Las Vegas para recibir un homenaje de la Academia Latina de la Grabación este miércoles, tendrá una participación especial en la programación de Coachella, que tradicionalmente marca la pauta de la temporada de festivales.

La próxima edición de la fiesta en el desierto californiano también incluirá presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood y Becky G, entre otros.

Lineup de Coachella 2027 por días

Viernes 9 y 16 de abril:

Dua Lipa

Madonna (In The Dance Tent)

Zara Larsson

Steve Lacy

JISOO

Diljit Dosanjh

Peggy Gou

Kehlani

Solid Grooves

Giorgio Moroder

Social Distortion

Pinegrove

Angine de Poitrine

Leon Thomas

Drain Gang

Snow Strippers

Mike D 5D

CHRIS STASSY

Milo J

SG Lewis

Kelela

Franky Rizardo

Fetty Wap

Vintage Culture

The Damned

ATARASHII GAKKO!

Nettspend

American Football

Xaviersobased

La Dispute

Haute & Freddy

The Hellp

Disco Dom

MPH

Bella Kay

This Is Lorelei

The Womack Sisters

mary in the junkyard

Close Friends Only

Obskür

Jacob Lusk

LEENALCHI

Bea Miller

Gang of Youths

Love Spells

Rafael

Nirosta Steel

Ragie Ban

Eli

Las Petunias

Violet Grohl

Jackie Hollander

Jamback x Marsolo

NOYA

Sábado 10 y 17 de abril:

Tame Impala

Phoebe Bridgers

Weezer

Tiësto

Martin Garrix

Robyn

Role Model

ADÉLA

Måneskin

Solomun

NCT

Enigma

Underworld

Charlotte de Witte

Leon Bridges

Cloonee

Magdalena Bay

Barry Can’t Swim

Boy Harsher

KI/KI

Mariah the Scientist

Bad Gyal

Basement

Brutalismus 3000

Beltran

underscores

SB19

Twin Tribes

Odeal

Bassvictim

Los Pibes Chorros

Tiffany Day

no na

Mathame

ear

Vandelux

rommulas

Apollonia

Getdown Services

Good Neighbours

First Day Back

Jimi Jules

Twisted Teens

Murda Beatz

Villanelle

Kolter x Sidney Charles

La Texana

OMRI.

Volkoder

Zimmer90

LuSiD

Dream Boat

Domingo 11 y 18 de abril:

Daddy Yankee (In The Desert)

SZA

Don Toliver

DOM DOLLA

Kygo

Empire of the Sun

Four Tet

The Neighbourhood

Becky G

BABYMONSTER

Amelie Lens x Sara Landry

Remi Wolf

Tove Lo

Victoria Monét

EsDeeKid

Caroline Polachek

Chase & Status

MUNA

Boris Brejcha

Jorja Smith

The Avalanches

BOLO

Pennywise

Freddie Gibbs

Shygirl

Julia Wolf

Odd Mob

Ayra Starr

Lambrini Girls

AKRIILA

Dinner Party

Silva Bumpa

DJ Habibeats

Chanel Beads

Adam Ten

After

Zack Fox

Fat Dog

Omar+

Genesis Owusu

Joshua Slone

The Mainliners

Marten Lou x Alex Wann

ChaseWest

Florence Road

Jazzy

TUL8TE

Jakob Nowell and THE CASTLE

Talón

Klave Efectiva

Cabe destacar que Justice, el dúo francés de música electrónica, estrenará en el Bunker su experiencia audiovisual “Blinded by the Lights”, en el mismo sitio en el que Radiohead estrenó “Kid A Mnesia: Motion Picture House”.

La preventa de los boletos para Coachella 2027 iniciará el viernes 13 de noviembre, destacaron los organizadores.

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