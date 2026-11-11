¿Ya viste el lineup de Coachella 2027? Dua Lipa, Madonna y Daddy Yankee encabezan
Coachella celebrará su próxima edición durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril.
El festival Coachella reveló el lineup para su próxima edición y nombres como Dua Lipa, Madonna, Tame Impala, SZA y Daddy Yankee encabezan el festival que anualmente se celebra en California.
Como dieron a conocer los organizadores, el evento se realizará en abril del próximo año, durante dos fines de semana consecutivos, del 9 al 11 y del 16 al 18 en la localidad de Indio, en la costa oeste de Estados Unidos.
Dua Lipa será la atracción principal del viernes los dos fines semana, que también contará con la participación de la reina del pop, Madonna, además de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani y Leon Thomas.
Por su parte, Tame Impala, el proyecto musical en solitario del multiinstrumentista australiano Kevin Parker, encabezará la noche del sábado, y SZA hará lo propio el domingo.
Daddy Yankee, quien estará en Las Vegas para recibir un homenaje de la Academia Latina de la Grabación este miércoles, tendrá una participación especial en la programación de Coachella, que tradicionalmente marca la pauta de la temporada de festivales.
La próxima edición de la fiesta en el desierto californiano también incluirá presentaciones de Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood y Becky G, entre otros.
Lineup de Coachella 2027 por días
Viernes 9 y 16 de abril:
- Dua Lipa
- Madonna (In The Dance Tent)
- Zara Larsson
- Steve Lacy
- JISOO
- Diljit Dosanjh
- Peggy Gou
- Kehlani
- Solid Grooves
- Giorgio Moroder
- Social Distortion
- Pinegrove
- Angine de Poitrine
- Leon Thomas
- Drain Gang
- Snow Strippers
- Mike D 5D
- CHRIS STASSY
- Milo J
- SG Lewis
- Kelela
- Franky Rizardo
- Fetty Wap
- Vintage Culture
- The Damned
- ATARASHII GAKKO!
- Nettspend
- American Football
- Xaviersobased
- La Dispute
- Haute & Freddy
- The Hellp
- Disco Dom
- MPH
- Bella Kay
- This Is Lorelei
- The Womack Sisters
- mary in the junkyard
- Close Friends Only
- Obskür
- Jacob Lusk
- LEENALCHI
- Bea Miller
- Gang of Youths
- Love Spells
- Rafael
- Nirosta Steel
- Ragie Ban
- Eli
- Las Petunias
- Violet Grohl
- Jackie Hollander
- Jamback x Marsolo
- NOYA
Sábado 10 y 17 de abril:
- Tame Impala
- Phoebe Bridgers
- Weezer
- Tiësto
- Martin Garrix
- Robyn
- Role Model
- ADÉLA
- Måneskin
- Solomun
- NCT
- Enigma
- Underworld
- Charlotte de Witte
- Leon Bridges
- Cloonee
- Magdalena Bay
- Barry Can’t Swim
- Boy Harsher
- KI/KI
- Mariah the Scientist
- Bad Gyal
- Basement
- Brutalismus 3000
- Beltran
- underscores
- SB19
- Twin Tribes
- Odeal
- Bassvictim
- Los Pibes Chorros
- Tiffany Day
- no na
- Mathame
- ear
- Vandelux
- rommulas
- Apollonia
- Getdown Services
- Good Neighbours
- First Day Back
- Jimi Jules
- Twisted Teens
- Murda Beatz
- Villanelle
- Kolter x Sidney Charles
- La Texana
- OMRI.
- Volkoder
- Zimmer90
- LuSiD
- Dream Boat
Domingo 11 y 18 de abril:
- Daddy Yankee (In The Desert)
- SZA
- Don Toliver
- DOM DOLLA
- Kygo
- Empire of the Sun
- Four Tet
- The Neighbourhood
- Becky G
- BABYMONSTER
- Amelie Lens x Sara Landry
- Remi Wolf
- Tove Lo
- Victoria Monét
- EsDeeKid
- Caroline Polachek
- Chase & Status
- MUNA
- Boris Brejcha
- Jorja Smith
- The Avalanches
- BOLO
- Pennywise
- Freddie Gibbs
- Shygirl
- Julia Wolf
- Odd Mob
- Ayra Starr
- Lambrini Girls
- AKRIILA
- Dinner Party
- Silva Bumpa
- DJ Habibeats
- Chanel Beads
- Adam Ten
- After
- Zack Fox
- Fat Dog
- Omar+
- Genesis Owusu
- Joshua Slone
- The Mainliners
- Marten Lou x Alex Wann
- ChaseWest
- Florence Road
- Jazzy
- TUL8TE
- Jakob Nowell and THE CASTLE
- Talón
- Klave Efectiva
Cabe destacar que Justice, el dúo francés de música electrónica, estrenará en el Bunker su experiencia audiovisual “Blinded by the Lights”, en el mismo sitio en el que Radiohead estrenó “Kid A Mnesia: Motion Picture House”.
La preventa de los boletos para Coachella 2027 iniciará el viernes 13 de noviembre, destacaron los organizadores.
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