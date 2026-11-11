Alerta en Italia: amenazas de bomba provocan desalojo de 312 escuelas; investigan origen

Más de 300 escuelas de distintas regiones de Italia fueron evacuadas este miércoles, luego de recibir una serie de amenazas de bomba que, de acuerdo con las primeras investigaciones, serían falsas. La primera ministra, Giorgia Meloni, descartó que exista un peligro concreto.

La mandataria informó que 312 instituciones educativas recibieron los avisos, por lo que convocó a una reunión de gobierno para analizar la situación y dar seguimiento a las investigaciones.

A través de un mensaje publicado en Facebook, Meloni señaló que, hasta el momento, las verificaciones de las autoridades no han encontrado indicios de una amenaza real.

“En la actualidad, sobre la base de las comprobaciones realizadas, no ha surgido ningún elemento que sugiera que exista un peligro concreto”, afirmó.

Asimismo, consideró que las alertas podrían formar parte de una estrategia para provocar temor e incertidumbre entre la población.

At least 300 schools in Italy were evacuated on Wednesday after receiving a bomb alert message, according to the Italian government.



Italian Education Minister Giuseppe Valditara said the alerts were presumed to be hoaxes, adding that the number of schools affected was expected… pic.twitter.com/Y2cGNyqhR7 — CBS News (@CBSNews) November 11, 2026

Amenazas de bomba generan preocupación en Europa

Los incidentes en Italia ocurren después de que, durante la semana pasada, se registraran falsas amenazas de bomba contra vuelos comerciales y algunos medios de comunicación en distintos países europeos.

A estos episodios se suman otros incidentes, como los recientes ciberataques contra refrigeradores de supermercados, que han alimentado las preocupaciones sobre una posible estrategia de guerra híbrida en el continente.

En Reino Unido e Irlanda también se reportaron amenazas falsas contra varios centros educativos, algunas de las cuales provocaron la evacuación de las instalaciones.

Autoridades escolares exigen identificar a los responsables

Ante la magnitud de las alertas, Antonello Giannelli, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Escuela (ANP), calificó las amenazas como “claramente falsas”.

El representante denunció que este tipo de acciones puede provocar afectaciones importantes en las actividades escolares y generar alarma entre estudiantes, docentes y familiares.

“Este episodio muestra hasta qué punto la irresponsabilidad (…) puede causar daños y perturbaciones a gran escala”, señaló.

Finalmente, pidió a las autoridades esclarecer el origen de las amenazas y localizar a las personas responsables de estos avisos.

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