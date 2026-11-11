Nueva York deberá entregar a ICE datos de hombres de un albergue: a quiénes alcanza

Un revisor analizará los antecedentes penales de los residentes. Foto: Shutterstock

Un juez federal ordenó a la ciudad de Nueva York cumplir una citación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que pide el nombre y la fecha de nacimiento de los hombres que viven en un albergue del Bronx, aunque solo llegarán a la agencia los datos de quienes tengan antecedentes por delitos graves, de acuerdo con la orden del juez Lewis A. Kaplan.

La resolución, firmada el 6 de noviembre de 2026 en la Corte de Distrito del Sur de Nueva York, se refiere al albergue Bruckner, ubicado en el 825 de East 141st Street. Para limitar la entrega, un revisor nombrado por la corte revisará los antecedentes penales de los residentes y solo pasará a ICE los nombres que cumplan con los criterios que la propia agencia aceptó.

La decisión llegó después de más de un año de disputa entre el gobierno federal y la ciudad, que se negó a entregar la información al considerar que la petición era demasiado amplia y que ICE buscaba burlar sus leyes santuario. Sin embargo, el juez rechazó ese argumento y concluyó que la ciudad debe cumplir con la citación.

¿Qué datos pidió ICE y de qué albergue?

El albergue Bruckner es una gran instalación de la ciudad en el sur del Bronx que, según un comunicado de la alcaldía de Nueva York de enero de 2025, se abrió para recibir a hombres adultos solos trasladados del campamento de emergencia para migrantes de Randall’s Island.

En total, ICE envió cuatro peticiones distintas antes de llegar a la que analizó el juez:

6 de agosto de 2025: pidió el nombre y la fecha de nacimiento de todos los hombres de dos albergues de la ciudad

pidió el nombre y la fecha de nacimiento de todos los hombres de dos albergues de la ciudad 22 de agosto de 2025: retiró esa petición y pidió datos solo de los hombres del albergue Bruckner que no fueran ciudadanos y tuvieran antecedentes por ocho tipos de delitos

retiró esa petición y pidió datos solo de los hombres del albergue Bruckner que no fueran ciudadanos y tuvieran antecedentes por ocho tipos de delitos 5 de septiembre de 2025: cambió la forma de la petición mediante una carta de la Fiscalía federal en Manhattan, aunque buscaba la misma información

cambió la forma de la petición mediante una carta de la Fiscalía federal en Manhattan, aunque buscaba la misma información 6 de octubre de 2025: emitió la citación vigente, que pide el nombre completo y la fecha de nacimiento de todos los hombres que viven en el albergue

La ciudad rechazó cada una de esas peticiones y, para justificar la última, un agente de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE declaró bajo juramento que la agencia sabía de unas 100 personas que recibían su correo migratorio en el albergue, de al menos 20 que entraron al país sin autorización y de 12 que fueron acusadas de alguno de los ocho delitos graves.

Un revisor nombrado por la corte decidirá qué nombres llegan a ICE

La orden se apoya en un revisor independiente, figura que en inglés se conoce como special master, que buscará en los antecedentes penales de los residentes del albergue. En la audiencia del 18 de marzo de 2026, el gobierno aceptó limitar su petición y dijo que solo quiere la lista de residentes con antecedentes por ocho delitos graves:

Asesinato

Homicidio involuntario

Violación

Robo con violencia

Agresión

Robo mayor

Robo en vivienda

Agresión a un agente del orden

Aun así, la orden no aclara si el revisor tomará en cuenta solo condenas o también acusaciones, y en una de sus peticiones anteriores ICE había pedido antecedentes “sin importar el resultado” del caso. El juez dio a las partes 14 días para presentar una propuesta que nombre al revisor y fije cómo se le pagará, por lo que esas reglas podrían quedar más claras en ese documento.

MAMDANI ORDERED TO COMPLY: A federal judge ordered New York City to comply with an immigration subpoena, narrowed to Bronx shelter residents with serious criminal histories, rejecting City Hall's claim the demand was political.



U.S. District Judge Lewis A. Kaplan of the Southern… pic.twitter.com/pg8bXsPZLF — NEWSMAX (@NEWSMAX) November 7, 2026

¿Qué argumentó la ciudad y qué respondió el juez?

Durante el juicio, la ciudad calificó la petición de ICE como una “expedición de pesca”, es decir, una búsqueda amplia de información sin un objetivo concreto, y la describió como un pedido de datos al nivel de un censo. Además, argumentó que ICE usaba su poder de citación para burlar las leyes santuario de Nueva York y que su motivo era más político que de investigación.

El juez Kaplan rechazó ambos argumentos, pues explicó que el albergue es conocido por recibir migrantes y que ICE aceptó limitar lo que recibe. Por otro lado, escribió que la sospecha de un motivo político no tenía respaldo en el expediente, y recordó que en estos casos un tribunal debe aceptar el criterio de la agencia sobre qué información es relevante.

La ciudad todavía puede apelar la decisión ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito. Mientras tanto, este fallo se suma a otros choques legales entre Nueva York y el gobierno de Donald Trump, como el caso en que un juez federal desechó la demanda contra las leyes santuario de la ciudad en octubre de 2026.

¿Qué protege la ley santuario de Nueva York y qué no?

Las leyes santuario de la ciudad limitan la cooperación de las agencias locales con ICE. Por ejemplo, la Orden Ejecutiva 13 del alcalde Zohran Mamdani, firmada el 6 de febrero de 2026, establece que la información que las agencias reúnen para dar servicios no se comparte con las autoridades migratorias federales, salvo cuando lo exija la ley. Esa misma orden reafirma que los agentes federales necesitan una orden judicial para entrar a propiedades de la ciudad, como albergues, escuelas y hospitales.

Sin embargo, la excepción de “lo que exija la ley” deja una puerta abierta, porque cuando un juez ordena cumplir una citación administrativa, como ocurrió en este caso, la ciudad queda obligada a entregar la información, así que las protecciones santuario no alcanzaron para frenarla. Esa diferencia también explica por qué Nueva York ha podido rechazar miles de solicitudes de detención de ICE, que no llevan la firma de un juez, pero no esta citación.

¿A quiénes alcanza la orden y qué pueden hacer los residentes?

La orden alcanza a los hombres que viven en el albergue Bruckner, aunque en la práctica solo llegarán a ICE los nombres de quienes tengan antecedentes por alguno de los ocho delitos. El resto de los residentes no debería aparecer en la lista que reciba la agencia, ya que el filtro del revisor existe precisamente para evitar que ICE obtenga el registro completo.

Para quienes viven en ese albergue o en otros de la ciudad, estos puntos siguen vigentes:

Los agentes de ICE necesitan una orden judicial para entrar a un albergue de la ciudad

Esta orden se refiere solo al albergue Bruckner y no obliga a la ciudad a entregar datos de otros albergues

Las personas con casos migratorios abiertos deben seguir acudiendo a sus citas y audiencias, porque faltar puede derivar en una orden de deportación

Además, quien tenga antecedentes penales o dudas sobre su situación puede buscar asesoría con un abogado de inmigración o con organizaciones de ayuda legal gratuita reconocidas. También conviene saber qué hacer si se encuentra con agentes de ICE en su barrio, ya que la orden no cambia los derechos básicos de cualquier persona frente a un operativo.