Cebolla dispara el costo de comer en México: sube 82.2% en un año; jitomate, 43.9%; esto cuesta el kilo

Foto: Cuartoscuro

Preparar la comida de todos los días se está volviendo más caro en México. El precio de la cebolla aumentó 82.2% anual en octubre de 2026 y el del jitomate subió 43.9%, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El encarecimiento ya se refleja en los precios que encuentran los consumidores. En establecimientos de la Ciudad de México, el kilo de cebolla blanca alcanzó los 69 pesos y el de jitomate saladet llegó a 40 pesos, según registros de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) consultados por UnoTV, con fechas de levantamiento del 3 al 9 de noviembre.

Ambos productos se encuentran entre los que más contribuyeron al aumento de la canasta alimentaria, cuyo costo creció 5.9% anual en las ciudades y 5.6% en las zonas rurales, por encima de la inflación general de 3.8%.

¿Cuánto cuesta el kilo de cebolla y jitomate en México?

Según el Inegi, durante octubre de 2026 el precio de referencia del kilo de cebolla en las zonas urbanas alcanzó los 58.34 pesos, mientras que el jitomate se ubicó en 37.10 pesos.

En las zonas rurales, los precios registrados fueron de 58.90 pesos para la cebolla y 37.02 pesos para el jitomate.

Producto Precio urbano Precio rural Aumento anual Cebolla, 1 kg $58.34 $58.90 82.2% Jitomate, 1 kg $37.10 $37.02 43.9%

Estos valores corresponden a los precios utilizados por el Inegi para calcular el costo de la canasta alimentaria en octubre, por lo que pueden ser distintos a los que ofrecen supermercados, mercados y otros establecimientos.

¿Dónde está más barata y más cara la cebolla en CDMX?

Una revisión de los registros de Quién es Quién en los Precios, de Profeco, muestra diferencias importantes entre establecimientos de la Ciudad de México.

En las tiendas consultadas, el kilo de cebolla blanca sin rabo se encontró desde 44 hasta 69 pesos, una diferencia de 25 pesos por kilo.

Estos son algunos de los precios reportados:

Tienda Ubicación Precio por kilo Bodega Aurrera Parque Lira 145, Tacubaya $44.00 Bodega Aurrera Aztecas 221, Los Reyes $44.00 Hipermercado Soriana Cuitláhuac 372, Jardín Azpeitia $61.90 Bodega Aurrera Express Flores Magón 523, Santa María la Ribera $67.00 Mega Soriana México-Tacuba 911, Anáhuac $68.90 Walmart Express Aguilar y Seijas 123, Molino del Rey $69.00 Walmart Express Popocatépetl 546, Xoco $69.00 Walmart Express Ajusco 126, Portales $69.00

Los precios corresponden a levantamientos realizados entre el 3 y el 9 de noviembre de 2026.

La diferencia es considerable: una persona que compra dos kilos de cebolla pagaría 88 pesos en un establecimiento con el precio más bajo observado, frente a 138 pesos en uno con el más alto.

Es decir, podría gastar 50 pesos más por la misma cantidad.

¿Dónde está más barato y más caro el jitomate en CDMX?

En el caso del jitomate saladet, los precios observados en los establecimientos consultados oscilaron entre 25 y 40 pesos por kilo, una diferencia de 15 pesos.

Tienda Ubicación Precio por kilo Bodega Aurrera Lago Como 160, Anáhuac $25.00 Walmart Express Rancho San Lorenzo 6, Iztapalapa $27.00 Central de Abastos Prolongación Eje 6 Sur 520, Ejidos del Moral $27.00 Hipermercado Soriana Cuitláhuac 372, Jardín Azpeitia $34.90 Walmart Express Popocatépetl 546, Xoco $39.00 Mercado público Cairo s/n, Romero Rubio $40.00

Los registros de Profeco corresponden a observaciones efectuadas entre el 3 y el 9 de noviembre de 2026.

Por ejemplo, comprar dos kilos de jitomate podría representar un gasto de 50 pesos en el establecimiento con el menor precio observado, contra 80 pesos en el de mayor precio.

Esto significa una diferencia de 30 pesos por la misma cantidad.

Los precios pueden cambiar de un día a otro y no representan necesariamente los valores mínimos o máximos de toda la Ciudad de México.

¿Por qué la cebolla y el jitomate están encareciendo la comida?

El incremento de ambos productos destaca porque supera ampliamente la inflación general registrada en octubre de 2026.

Mientras los precios al consumidor aumentaron 3.8% anual, la cebolla se encareció 82.2% y el jitomate 43.9%.

La diferencia se refleja en la canasta alimentaria, que incluye los productos utilizados como referencia para calcular cuánto dinero necesita una persona para cubrir sus necesidades de alimentación.

De acuerdo con el Inegi, el costo de esta canasta aumentó:

5.9% anual en zonas urbanas.

5.6% anual en zonas rurales.

Esto significa que el costo de los alimentos creció a un ritmo mayor que la inflación general, lo que presiona el presupuesto destinado a la comida.

¿Cómo consultar dónde venden más barata la cebolla y el jitomate?

Antes de hacer las compras, los consumidores pueden revisar los precios reportados por Profeco mediante su herramienta Quién es Quién en los Precios.

La consulta permite comparar los costos de productos específicos en distintos establecimientos y conocer las fechas en que fueron observados.

Para buscar cebolla y jitomate:

Ingresa a https://qqp.profeco.gob.mx/. Busca el producto que deseas comparar. Selecciona la ciudad o zona de interés. Revisa los precios y establecimientos disponibles. Verifica la fecha de observación antes de acudir a comprar.

Es importante considerar que los precios pueden variar según el establecimiento, la presentación del producto y el día de la compra.

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