¿Compartiste tus contraseñas o datos bancarios? Esto debes hacer para proteger tus cuentas

Qué hacer si compartiste tu contraseña. Foto: Shutterstock

En esta temporada de descuentos y Buen Fin hay que andar con mucho cuidado ante las estafas y fraudes, pero si caíste en la trampa y compartiste información a quien no debías, esto debes hacer para proteger tus cuentas, según la Policía Cibernética Estado de México.

Si por error o descuido caíste en la trampa de los ciberdelincuentes y compartiste contraseñas, número de tarjeta o información, lo principal es actuar con rapidez, no esperes a detectar movimientos raros.

Entre las medidas se hallan: contactar a tu banco, bloquear los medios de pago comprometidos, cambiar tus claves y conservar las pruebas entre otras, para cuidar los riesgos.

¿Entregaste información a quien no debías?



Avisa a tu banco, renueva tus contraseñas, conserva las pruebas y haz tu reporte ante la #CibernéticaEdoMéx:



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cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx pic.twitter.com/lJK92DsrwD — Policía Cibernética Estado de México (@PoliCiberEdomex) November 7, 2026

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comunicarse de inmediato con la institución financiera cuando se sospeche de un fraude o se detecten operaciones no reconocidas.

¿Qué hacer si compartiste tus contraseñas o datos bancarios?

Si proporcionaste información confidencial a través de una llamada, mensaje, correo electrónico o página falsa, sigue estos 4 pasos, según la Policía Cibernética Estado de México:

Llama a tu banco para bloquear tarjetas y cuentas

Comunícate con tu institución financiera mediante su aplicación oficial, el número telefónico que aparece al reverso de tu tarjeta o su sitio web oficial.

Explica que compartiste información bancaria y solicita medidas para proteger tus cuentas. Si proporcionaste datos de una tarjeta, pide su bloqueo o cancelación y consulta con el banco si es necesario restringir el acceso a la banca digital.

Cambia tus contraseñas empezando por el correo y la banca en línea

Si los delincuentes obtuvieron números de tarjetas, códigos de seguridad o información que permita realizar operaciones, además de solicitar al banco bloquear los medios de pago comprometidos, cambia tus contraseñas empezando por el correo y la banca en línea.

También si es necesario cierra sesiones activas y luego restablece el acceso a la banca móvil y aplica restricciones a tus cuentas.

Conserva las pruebas del posible fraude

No borres los mensajes ni las conversaciones que hayas tenido con los presuntos delincuentes.

Guarda capturas de pantalla, correos electrónicos, números telefónicos, enlaces, perfiles de redes sociales, comprobantes de transferencias y notificaciones bancarias.

También conserva los folios que te proporcione el banco al reportar el incidente. Esta información puede servir como respaldo para las aclaraciones y denuncias.

Reporta el incidente ante la Policía Cibernética

La Policía Cibernética del Estado de México brinda orientación y atención a personas que han sido víctimas de incidentes relacionados con el uso de tecnologías.

Puedes comunicarte por los siguientes medios:

Teléfono: 722 275 8333.

722 275 8333. Correo electrónico: cibernetica.edomex@ssedomex.gob.mx.

La dependencia ofrece asesoría técnica, legal y psicológica, además de canalizar a las víctimas ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente.

Es importante considerar que el reporte ante la Policía Cibernética no sustituye la denuncia formal ante el Ministerio Público.

¿Cómo evitar que vuelvan a robar tus datos?

Después de atender el incidente, revisa periódicamente los movimientos de tus cuentas y activa las alertas de operaciones que ofrezca tu banco.

También toma en cuenta estas recomendaciones:

No compartas contraseñas, NIP, códigos de verificación ni claves bancarias

Desconfía de mensajes o llamadas que te presionen para entregar información personal

No ingreses tus datos bancarios en enlaces recibidos por mensajes o correos sospechosos

Verifica que estás utilizando los canales oficiales de tu banco

Evita utilizar la misma contraseña en diferentes servicios

Mantén actualizados tu celular y las aplicaciones que utilizas

La Condusef recuerda que las instituciones financieras no solicitan contraseñas, NIP o códigos de seguridad mediante llamadas o enlaces sospechosos.

Si compartiste tus datos, actuar rápido es fundamental. Contacta a tu banco, protege tus accesos, conserva las pruebas y reporta el incidente ante las autoridades correspondientes. No esperes a que aparezca un cargo no reconocido para comenzar a proteger tu información.

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