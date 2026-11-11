Costa este de EE. UU.: 7 cosas que debes tener listas antes de una tormenta de nieve

Una mujer lleva un abrigo de invierno en Chicago. Foto: Envato.

Si vives en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania o algún otro estado de la costa este, este es un buen momento para revisar tu casa y pensar en cómo vas a enfrentar los próximos meses. El invierno 2026-2027 podría traer más nieve de lo habitual a distintas zonas de Estados Unidos y una preparación sencilla puede evitarte problemas cuando lleguen las tormentas, los apagones y las temperaturas congelantes.

Un nuevo mapa elaborado por el meteorólogo Ben Noll y difundido por Men’s Journal señala que 36 estados podrían registrar nevadas superiores al promedio entre diciembre de 2026 y febrero de 2027. Algunas zonas de los Apalaches y del noreste aparecen entre las regiones que deben mantenerse atentas.

No significa que todos esos territorios tendrán tormentas severas. Pero tampoco es buena idea esperar a que caiga la primera nevada para salir corriendo al supermercado.

¿Qué estados de la costa este podrían recibir más nieve este invierno?

El mapa publicado por Ben Noll identifica distintas probabilidades de nevadas superiores a lo habitual. Entre los estados que aparecen con zonas de mayor atención están Pensilvania, Virginia Occidental, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia.

También figuran partes de Nueva York, Maine, Virginia y otros territorios del noreste.

Alerta por el invierno en 2027 en Estados Unidos. Foto: Envato.

La previsión debe tomarse con cautela. No es una alerta oficial de la NOAA ni significa que los 36 estados tendrán acumulaciones extraordinarias.

De hecho, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) publicó el 15 de octubre su pronóstico oficial para el invierno 2026-2027 y anticipó temperaturas superiores al promedio en buena parte del este del país. Sin embargo, también señaló mayores probabilidades de precipitaciones por encima de lo normal en la costa este.

El fenómeno de El Niño influye en este panorama. Según NOAA, podría favorecer un desplazamiento de las condiciones atmosféricas que lleve más humedad y tormentas hacia el sur y el este del país.

La diferencia entre temperatura y nevadas es importante: un invierno más cálido en promedio no descarta episodios de nieve intensa cuando coinciden la humedad y el aire suficientemente frío.

Cómo preparar tu casa para el invierno en la costa este de EE. UU.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recomienda preparar los hogares antes de que comiencen las condiciones más difíciles. Su mensaje para los residentes de la costa este es claro: no esperes a que llegue el frío para revisar tu vivienda.

Estas son algunas medidas que puedes tomar:

Protege las ventanas y puertas: coloca burletes para evitar que entre el aire frío y revisa si existen filtraciones

coloca burletes para evitar que entre el aire frío y revisa si existen filtraciones Aísla las tuberías: especialmente las que pasan por paredes exteriores, sótanos y espacios sin calefacción

especialmente las que pasan por paredes exteriores, sótanos y espacios sin calefacción Revisa la calefacción: solicita mantenimiento del sistema antes de utilizarlo durante periodos prolongados

solicita mantenimiento del sistema antes de utilizarlo durante periodos prolongados Limpia las canaletas: retira hojas y residuos que puedan impedir el drenaje del agua cuando se derrita la nieve

retira hojas y residuos que puedan impedir el drenaje del agua cuando se derrita la nieve Revisa el techo: identifica filtraciones o ramas que puedan caer durante una tormenta

identifica filtraciones o ramas que puedan caer durante una tormenta Comprueba los detectores: instala o revisa los dispositivos de humo y monóxido de carbono

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también recomiendan revisar anualmente las chimeneas y los sistemas de calefacción.

Los artículos que debes comprar antes de una tormenta de nieve

Uno de los errores más comunes es pensar que basta con tener cobijas y comida en la despensa. Una tormenta invernal puede provocar cortes de electricidad y dejar algunas comunidades sin posibilidad de salir durante varios días.

Direct Energy, en su guía de preparación para tormentas de nieve, recomienda tener alimentos que no necesiten refrigeración y artículos básicos para enfrentar una emergencia.

Esta es una lista útil para tu hogar:

Alimentos y agua

Agua embotellada: al menos un galón por persona al día para tres días

Sopas, verduras y otros alimentos enlatados

Pasta, cereales, barras energéticas y frutos secos

Fórmula infantil y alimentos especiales si alguien de la familia los necesita

Artículos para emergencias

Linternas y baterías adicionales

Radio portátil de baterías

Cargadores externos para celulares

Botiquín de primeros auxilios

Mantas térmicas y ropa abrigada

Medicamentos recetados para varios días

Abrelatas manual

Si tienes mascotas, incluye también su comida y medicamentos.

Cómo evitar accidentes durante un apagón por nieve

Hay un riesgo que merece especial atención: el monóxido de carbono. Este gas no tiene olor ni color y puede causar intoxicaciones mortales.

Los CDC advierten que nunca debes utilizar una parrilla, un generador de gasolina o una estufa de campamento dentro de la casa, el sótano o el garaje.

Es un fenómeno causado por la concentración e hielo. Foto: AFP.

Si tienes un generador, colócalo al aire libre y a más de 20 pies de puertas, ventanas y ventilaciones. También es importante contar con un detector de monóxido de carbono que funcione con baterías.

Para proteger las tuberías durante una helada, deja que los grifos goteen ligeramente y abre los gabinetes debajo de los fregaderos para permitir que circule el aire caliente.

Qué ropa necesitas para enfrentar el invierno en Nueva York y otros estados

Si llegaste recientemente a Estados Unidos desde un país de clima cálido, quizá todavía estés acostumbrándote a las bajas temperaturas. La ropa adecuada puede hacer una diferencia enorme.

Los CDC recomiendan vestirse con varias capas:

Una primera capa que mantenga el cuerpo seco

Una segunda capa de lana o material térmico para conservar el calor

Una chamarra exterior resistente al viento y al agua

Guantes, gorro, bufanda y botas impermeables

También conviene tener ropa adicional en el automóvil por si una tormenta complica el regreso a casa.

La guía Winter Ready de Ready.gov recomienda preparar un plan familiar, mantener suministros de emergencia y evitar los desplazamientos cuando las condiciones de las carreteras sean peligrosas.

El invierno en la costa este no se vive igual en todas las ciudades. Una familia en Nueva York puede enfrentar condiciones muy distintas a otra en Virginia o Carolina del Norte. Pero hay algo que comparten: cuando llega una tormenta, tener lo necesario en casa deja de ser una precaución y se convierte en una verdadera ayuda para proteger a los tuyos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.