“Xiaoxiao” es una mujer de 26 años que cuenta con una lesión medular cervical grave logró controlar una silla de ruedas únicamente con sus pensamientos, gracias a un sistema de interfaz cerebro-computadora (BCI) implantado mediante cirugía en China. La paciente puede avanzar, retroceder, detenerse y dirigir el vehículo de movilidad sin recibir asistencia externa.

La demostración se realizó el jueves 19 de noviembre en la Unidad de Investigación Clínica de Interacción Cerebral y Neuromodulación del Hospital Afiliado de la Universidad de Nantong, en la provincia de Jiangsu, China. El caso representa el primer procedimiento invasivo de este tipo en esa provincia.

¿Cómo logró mover la silla de ruedas con el pensamiento?

De acuerdo con Reuters, Xiaoxiao sufrió un accidente automovilístico hace un año que le provocó daños graves en la médula espinal cervical; debido a las lesiones, su movilidad quedó comprometida.

En junio de 2026, se sometió a una intervención quirúrgica en el hospital para recibir un sistema de interfaz cerebro-computadora equipado con electrodos flexibles. De acuerdo con la información difundida, fue el primer procedimiento de estas características en Jiangsu y el tercero realizado a nivel nacional en China.

Después de la operación, Xiaoxiao comenzó un proceso de rehabilitación que le permitió desarrollar progresivamente nuevas capacidades de control mediante la tecnología implantada.

Inicialmente, consiguió manejar el cursor de una computadora utilizando sus pensamientos, meses después, avanzó hasta controlar una silla de ruedas hecha a medida y desplazarse por los pasillos de la planta hospitalaria.

Durante la demostración, Shi Wei, secretario del Partido en el hospital, señaló que el equipo había cumplido su promesa de utilizar esta tecnología para ayudar a la paciente a salir de la planta.

El equipo médico busca ampliar las capacidades del sistema para descifrar otras funciones y facilitar nuevas formas de interacción con el entorno, entre sus objetivos está trabajar con guantes y exoesqueletos que también puedan controlarse mediante señales cerebrales.

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