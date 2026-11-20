El actor aun se declara inocente. Foto: AFP

El actor Vadhir Derbez aseguró este viernes que fue víctima de un intento de extorsión y defendió su inocencia ante la denuncia por presunta violación que enfrenta, además de señalar que desconoce una segunda acusación en su contra por abuso sexual, debido a que no ha recibido ninguna notificación oficial.

Tras sus declaraciones, el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, que representa a una adolescente de 15 años que denunció al actor por presunta violación ante la Fiscalía General de la República (FGR), emitió un comunicado en el que confirmó que se trata de un caso distinto al investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México y aseguró que continuará aportando pruebas para respaldar la denuncia.

“Todo esto lo han utilizado para hacer un circo mediático en el que de manera irresponsable (…) han difundido señalamientos, me han acusado y se ha dado un veredicto público como si ya existiera una sentencia”, dijo Vadhir Derbez, a través de un video en redes sociales.

Vadhir Derbez asegura que no está escondido y habla de extorsión

En el video, Derbez reiteró que desde abril había señalado ser víctima de un intento de extorsión, aseguró que cuenta con evidencias, videos e información sobre supuestas incongruencias que, dijo, algunos medios ya han hecho públicas.

“La gente en redes opina pensando que está defendiendo a una víctima, pero no entienden que están defendiendo a una organización que se dedica a extorsionar”. Vadhir Derbez, actor

Además, afirmó que una persona dentro de la Fiscalía habría intentado vender la carpeta de investigación a programas de televisión. Según su relato, después de que ese hecho fue descubierto, se habría señalado a su abogado por supuestamente comprar el expediente.

Derbez evitó referirse al contenido de la segunda acusación por presunto abuso sexual que dio a conocer el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) a principios de noviembre.

“En relación a otro caso del que se ha estado hablando y especulando, no hacemos ningún pronunciamiento pues no he sido notificado de nada y en caso de hacerlo se procederá de acuerdo a la ley”.

Sin embargo, horas después de las declaraciones de Vadhir Derbez, el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados, que representa a la adolescente de 15 años que lo denunció por presunta violación ante la FGR, emitió un comunicado en el que confirmó la existencia de la denuncia por hechos ocurridos en septiembre de 2026 y aseguró que continuará aportando pruebas para respaldar el testimonio de la menor.

“Respetamos el proceso legal y el estado que guarda la investigación. Seguiremos actuando por las vías legales correspondientes y aportando los datos de prueba con los que contamos para respaldar el dicho de la víctima”.

Comunicado 20 de noviembre de 2026 pic.twitter.com/dlx0epWlQS — Vega Mac Gregor Arellano (@VMA_abogados) November 20, 2026

Abogados de adolescente de 15 años lamentan revictimización

El despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados lamentó los cuestionamientos hacia las personas que denuncian violencia sexual y pidió a los medios de comunicación abordar el caso con sensibilidad para evitar la revictimización.

“Lamentamos que, cuando una víctima decide alzar la voz, se le someta a cuestionamientos que la revictimizan”.

Los abogados también señalaron que la adolescente y su familia atraviesan un momento doloroso tras los hechos denunciados.

“La familia que representamos atraviesa un momento sumamente doloroso, en el que intenta retomar su vida después de un hecho de esta magnitud que ha afectado la vida de una adolescente”, destacaron.

Finalmente, aclararon que no representan a la denunciante del caso investigado por la Fiscalía de la Ciudad de México, por lo que se trata de dos procedimientos distintos.

Vadhir Derbez aseguró que no está huyendo; Fiscalía afirma que lo ha buscado en más de 10 domicilios

En su mensaje, Vadhir Derbez rechazó que se encuentre escondido para evitar el proceso judicial y aseguró que las autoridades lo han buscado en lugares donde no reside.

“Se ha dicho que me estoy escondiendo, no es así, por eso estoy dando la cara”.

Sin embargo, en entrevista para Así las cosas, de W Radio, Gema Chávez, coordinadora general de Delitos de Género de la Fiscalía capitalina, afirmó que han buscado al actor y a su defensa en más de diez domicilios y lugares, incluido el despacho de sus abogados, para entregarles los citatorios.

“Se han incluso negado a recibirnos los citatorios”, explicó la funcionaria.

Y aseguró que la Fiscalía está dispuesta a recibir las pruebas de la defensa, aunque señaló que hasta el momento no han sido incorporadas a la investigación.

“Ellos han mencionado en medios que cuentan con dictámenes y diversos medios probatorios que, sin embargo, en la investigación no los han acercado”, explicó.

Chávez reiteró que la Fiscalía mantiene su postura de realizar una investigación objetiva e imparcial.

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