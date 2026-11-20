¿Dejarás tu casa sola en vacaciones? Foto: Shutterstock

Si planeas dejar tu casa sola durante las vacaciones de diciembre, debes tomar medidas para prevenir robos, fugas de gas, cortocircuitos y otros accidentes. Antes de salir de viaje, revisa las condiciones de seguridad de tu vivienda y asegúrate de que las instalaciones funcionen correctamente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartieron recomendaciones para proteger los hogares durante los periodos vacacionales y reducir los riesgos mientras permanecen desocupados.

Estas acciones buscan proteger tanto el patrimonio como las instalaciones del hogar, especialmente durante las temporadas vacacionales, cuando algunas viviendas permanecen desocupadas.

¿Cómo evitar robos si dejas tu casa sola en vacaciones?

Una de las principales recomendaciones de las autoridades es evitar que otras personas sepan que la vivienda estará desocupada.

Compartir fotografías del viaje en tiempo real o anunciar en redes sociales que la familia estará fuera puede proporcionar información sobre la ausencia de sus habitantes.

La Policía Cibernética de la SSC advierte que publicar fotografías de las vacaciones y compartir la ubicación exacta puede dar información a personas que buscan identificar viviendas desocupadas.

Para reducir este riesgo, recomienda:

Evitar publicar fotografías o ubicaciones que revelen que no estás en casa.

No anunciar con anticipación los planes de viaje o los días que estarás fuera.

Pedir a una persona de confianza que permanezca al pendiente de la vivienda.

Encargar a familiares o conocidos que realicen visitas esporádicas en diferentes horarios.

Verificar que puertas y ventanas estén correctamente cerradas.

Activar alarmas y cámaras de seguridad, en caso de contar con ellas.

La SSC también recomienda reforzar las cerraduras y los accesos de la vivienda, mantener una buena iluminación exterior y utilizar sensores de movimiento.

Otra medida es mantener comunicación con los vecinos para que puedan alertar a las autoridades si detectan movimientos sospechosos.

¿Qué debes revisar en tu casa antes de salir de vacaciones?

Además de prevenir robos, es importante revisar las condiciones de la vivienda para evitar accidentes mientras permanece sola.

La Profeco recomienda comprobar que las cerraduras funcionen correctamente y revisar que las ventanas cierren bien. Esto no sólo ayuda a proteger la casa de posibles intrusiones, también evita la entrada de agua en caso de lluvia.

Antes de salir, considera las siguientes medidas:

Cierra la llave de paso del agua: esto ayuda a prevenir fugas o filtraciones durante tu ausencia.

esto ayuda a prevenir fugas o filtraciones durante tu ausencia. Revisa las instalaciones de gas: verifica que no existan fugas y cierra la llave de paso cuando sea posible y seguro hacerlo.

verifica que no existan fugas y cierra la llave de paso cuando sea posible y seguro hacerlo. Desconecta aparatos eléctricos: apaga y desconecta los equipos que no necesiten permanecer encendidos.

apaga y desconecta los equipos que no necesiten permanecer encendidos. Apaga estufas y fuentes de calor: comprueba que no queden quemadores, veladoras o aparatos encendidos.

comprueba que no queden quemadores, veladoras o aparatos encendidos. Revisa puertas y ventanas: asegúrate de que todos los accesos estén bien cerrados.

asegúrate de que todos los accesos estén bien cerrados. Guarda objetos de valor: resguarda documentos importantes, dinero y pertenencias en lugares seguros.

La Secretaría de Gobernación también recomienda cerrar las llaves de paso de gas y agua, además de encargar a un familiar o vecino de confianza el cuidado de la vivienda.

Pide ayuda a un vecino o familiar de confianza

Si vas a permanecer varios días fuera, procura que alguien de confianza pueda estar al pendiente de tu domicilio.

La Profeco recomienda pedir a un amigo o vecino que visite ocasionalmente la vivienda, riegue las plantas o recoja la correspondencia.

De esta manera, se evita que se acumulen periódicos, paquetes o documentos en la entrada, señales que pueden hacer evidente que nadie se encuentra en casa.

También es conveniente proporcionarle un número telefónico para que pueda localizarte en caso de alguna emergencia.

Si tienes cámaras o alarmas, revisa que funcionen correctamente antes de salir y asegúrate de que estén activadas.

¿Qué hacer si detectas un posible robo o una emergencia?

Si un vecino te informa que hay movimientos sospechosos en tu vivienda, evita confrontar directamente a las personas que pudieran estar involucradas.

En caso de una emergencia o de detectar un posible delito, comunícate al 911 para solicitar apoyo de las autoridades.

Antes de salir de vacaciones, también puedes compartir con una persona de confianza los datos necesarios para localizarte y atender cualquier situación relacionada con tu domicilio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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