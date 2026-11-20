Wall Street cierra con fuertes caídas en acciones. Foto: AFP

La Bolsa de Nueva York cerró este viernes con fuertes pérdidas, arrastrada por el desplome de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA). El retroceso ocurrió un día después de la histórica salida a bolsa de Anthropic, cuyo debut no consiguió disipar las preocupaciones de los inversionistas sobre las altas valoraciones y las millonarias inversiones que requiere el sector.

El Nasdaq, que agrupa a la mayoría de las empresas tecnológicas, se desplomó 5.28%. Por su parte, el S&P 500 retrocedió 3.70%, mientras que el Dow Jones perdió 1.94%.

La ola de ventas también presionó a los mercados bursátiles de otras regiones, en medio de la incertidumbre sobre la rentabilidad que podrían generar las enormes inversiones destinadas al desarrollo de inteligencia artificial.

Acciones de Anthropic retroceden tras su histórica salida a bolsa

Las acciones de Anthropic comenzaron a cotizar el jueves con un precio de salida de 83 dólares. Durante su primera jornada llegaron a superar los 110 dólares, pero posteriormente perdieron impulso.

Al cierre del viernes, los títulos de la compañía descendieron hasta ubicarse por debajo de los 89 dólares, cerca de su precio inicial de oferta pública.

El comportamiento de las acciones puso bajo la lupa las expectativas de los inversionistas sobre el futuro de la industria y su capacidad para convertir el gasto en infraestructura y desarrollo de IA en ganancias sostenibles.

Inversionistas ponen en duda la rentabilidad de la inteligencia artificial

La caída de los mercados refleja las dudas sobre las elevadas valoraciones de las compañías tecnológicas y los compromisos de capital necesarios para mantener el crecimiento del sector.

Dan Coatsworth, responsable de mercados en AJ Bell, señaló que el comportamiento de las acciones de Anthropic durante los próximos días y semanas podría convertirse en una prueba para medir la confianza de los inversionistas en la rentabilidad de la inteligencia artificial.

Por su parte, analistas de Briefing.com consideraron que el desempeño de la empresa reforzó las preocupaciones sobre las altas valoraciones y las grandes inversiones que requiere esta industria.

La caída también evidenció que ni la salida a bolsa de Anthropic ni los sólidos resultados financieros de Nvidia fueron suficientes para recuperar la confianza del mercado.

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