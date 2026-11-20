Seis alcaldías tendrán temperaturas de entre 4 y 6 grados. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas para seis alcaldías del sur y poniente de la capital, donde se pronostican temperaturas de hasta 4 y 6 grados durante las primeras horas del sábado 21 de noviembre.

Las demarcaciones que tendrán estas condiciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Ante el descenso de temperatura, las autoridades recomendaron tomar precauciones para proteger a la población y a sus mascotas.

¿A qué hora hará más frío en las 6 alcaldías de CDMX?

La alerta estará vigente de las 03:00 a las 08:00 horas del 21 de noviembre de 2026, periodo en el que se espera el mayor descenso de temperatura.

En estas alcaldías predominan las zonas altas de la capital, donde el frío podría alcanzar los niveles previstos por las autoridades.

Frente frío 8 provocará bajas temperaturas y lluvias en el país

El descenso de temperatura ocurre mientras el frente frío número 8 se desplaza sobre el noroeste de México, donde provoca fuertes rachas de viento, bajas temperaturas y lluvias durante el fin de semana, del 20 al 23 de noviembre.

Para el centro del país, incluida la Ciudad de México y el Estado de México, la combinación de canales de baja presión y humedad podría ocasionar lluvias aisladas e intervalos de chubascos.

Recomendaciones ante el frío en CDMX

Para evitar afectaciones por las bajas temperaturas, las autoridades recomendaron:

Abrigarse adecuadamente , en especial cubrir nariz y boca.

, en especial cubrir nariz y boca. Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Proteger a las mascotas del frío y no dejarlas a la intemperie.

Mantener una alimentación saludable, beber abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que, en caso de cualquier emergencia derivada de las condiciones climáticas, se encuentra disponible el número telefónico 911 y el 55-5683-2222 para reportes.

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