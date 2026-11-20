Las falsas ofertas de viajes, los supuestos créditos y las promesas para aumentar la pensión son algunos de los engaños que ponen en riesgo el dinero de los adultos mayores durante la temporada decembrina.

Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México y Meta lanzaron la campaña “Navega Trucha”, una iniciativa de alfabetización digital para ayudar a las personas mayores a identificar y prevenir fraudes en internet.

La campaña busca alertar sobre los engaños que circulan principalmente en plataformas digitales, donde los delincuentes utilizan anuncios, ofertas y páginas que aparentan ser legítimas para conseguir información personal o dinero de sus víctimas.

¿Cuáles son los fraudes digitales que afectan a los adultos mayores?

Alertan por falsas ofertas y engaños para aumentar la pensión. Foto: Shutterstock

Ramón Beltrán Arellano, secretario ejecutivo del Consejo Ciudadano, explicó que uno de los engaños identificados es el llamado “Pensionazo”, que consiste en ofrecer supuestas gestiones para aumentar el monto de las pensiones.

A través de publicaciones o mensajes, los estafadores prometen ayudar a las personas mayores a obtener beneficios económicos, pero solicitan depósitos o información bancaria para realizar trámites que no son legítimos.

También existen ofertas falsas de viajes y servicios, así como promociones de última hora que buscan convencer a las personas de entregar dinero para asegurar un supuesto beneficio.

El representante del Consejo Ciudadano advirtió que los delincuentes pueden crear páginas que parecen oficiales o realizar llamadas en las que se hacen pasar por personal bancario.

Por ello, recomendó desconfiar de las promociones que llegan sin haberlas solicitado y verificar cualquier oferta antes de proporcionar información.

¿Cómo evitar fraudes digitales durante las compras de Navidad?

Para reducir el riesgo de ser víctima de una estafa, el Consejo Ciudadano recomienda tomar precauciones cuando se reciben ofertas, mensajes o llamadas inesperadas.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

No compartir datos personales ni información bancaria con desconocidos.

Nunca proporcionar el NIP de una tarjeta bancaria.

No realizar depósitos para asegurar ofertas, viajes o supuestos trámites.

Desconfiar de mensajes que prometen aumentar el monto de una pensión.

Verificar que las páginas y comercios sean legítimos antes de comprar.

Consultar con familiares de confianza antes de aceptar créditos o realizar pagos por internet.

Evitar tomar decisiones apresuradas ante promociones que parecen demasiado buenas para ser verdad.

Beltrán Arellano señaló que una de las principales alertas aparece cuando una persona recibe una oferta o propuesta que nunca buscó, especialmente si le solicitan dinero o información confidencial para acceder a ella.

¿Dónde denunciar o pedir ayuda por fraudes a adultos mayores?

Las personas que sospechen de un fraude digital o necesiten orientación pueden comunicarse con la Línea de Seguridad y Chat de Confianza del Consejo Ciudadano.

El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Número de atención: 55 5533 5533.

A través de esta línea se ofrece orientación jurídica y apoyo psicológico. También se puede solicitar asesoría a Profeco mediante el Teléfono del Consumidor:

55 5568 8722 , en la Ciudad de México y zona metropolitana.

, en la Ciudad de México y zona metropolitana. 800 468 8722, desde el interior de la República.

La campaña “Navega Trucha” también busca involucrar a familiares y personas cercanas para que acompañen a los adultos mayores en el uso de herramientas digitales y les ayuden a identificar posibles engaños.

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