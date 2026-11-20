Ferdinand y Sam esperan poner a bailar a sus fans en el festival. Foto: Oscar Gómez

Rikas, banda alemana que se distingue por su mezcla de pop retro y funk moderno, se presentará por primera vez en México.

El Viva Tent será el escenario donde el conjunto originario de Stuttgart tendrá su primer encuentro con su público mexa, el sábado 21 de noviembre, durante el Corona Capital.

Previo a su show, Samuel Luca Baisch y Ferdinand Hübner, bajista y baterista, respectivamente, charlaron con Unotv.com sobre su experiencia en la Ciudad de México, los planes de la agrupación, algunas canciones especiales que podrían tocar en el festival y lo que viene para su música.

Rikas cumple el sueño de tocar en México

Para Ferdinand y Sam, llegar a la Ciudad de México no fue una visita más dentro de su agenda. Desde hace tiempo, la banda tenía el deseo de presentarse en nuestro país, por lo que su participación en el Corona Capital representa una oportunidad que esperaban desde hace años.

Aunque llegaron apenas la noche anterior a la entrevista y todavía resentían el cansancio del viaje y el cambio de horario, los músicos se dijeron emocionados por finalmente estar aquí.

“Estamos muy emocionados. En este momento todavía estamos cansados, un poco afectados por el jet lag, pero es genial estar aquí. Siempre habíamos soñado con tocar en México, así que ha sido grandioso”, mencionó Sam.

Con su debut en el país a la vuelta de la esquina, los integrantes de Rikas esperan encontrarse con un público dispuesto a bailar y disfrutar de su música. Aunque prefieren no hacerse demasiadas expectativas, sí tienen una idea de cómo podría ser la respuesta de los asistentes.

“Siempre trato de mantener las expectativas bajas, pero he escuchado que los mexicanos son grandes bailarines, que siempre están de buen humor y quieren pasarla bien. Espero que todos disfruten nuestra música y que se diviertan”, comentó Ferdinand.

“Mexico City” y “Tequila Shots”, canciones que nacieron hace 10 años

La visita de Rikas también tiene un detalle especial relacionado con su música. En “Bedroom Tapes”, su EP más reciente, aparecen dos canciones que llaman la atención por sus títulos: “Tequila Shots” y “Mexico City”.

Ferdinand explicó que ambas piezas forman parte de un conjunto de canciones que escribieron hace aproximadamente una década. Durante mucho tiempo pensaron que sería una lástima dejarlas guardadas, por lo que, finalmente, decidieron publicarlas.

“Es un EP que en realidad escribimos hace unos 10 años. Siempre pensamos que era una lástima no haber lanzado esas canciones desde el principio, así que teníamos que hacer que eso sucediera. ‘Tequila Shots’ fue prácticamente una de las primeras canciones que escribimos”, contó el baterista.

Sobre esta última, recordó que nació cuando todavía buscaban experimentar y, sobre todo, pasarla bien con la música. La intención era encontrar un ritmo que los hiciera disfrutar mientras descubrían el sonido que querían construir.

En cambio, “Mexico City” tiene una historia que conecta directamente con su llegada a nuestro país. Sam recordó que la inspiración surgió después de leer un poema que hablaba “de una ciudad con ese nombre”.

“Una vez leí un poema y era sobre una ciudad llamada ‘Mexico City’. Eso me inspiró a escribir una canción. Creo que siempre fue más un sueño venir a la Ciudad de México. En aquel entonces se sentía muy lejos. Era como un anhelo que teníamos, quizá también por la historia de la ciudad, que es muy importante dentro de la música. Siempre fue un sueño para nosotros estar aquí”, relató.

Cuando les preguntamos si interpretarían “Mexico City” o “Tequila Shots” el próximo sábado, prefirieron no spoilear su setlist, pero dejaron abierta la posibilidad de que una de ellas aparezca en el repertorio.

“Quizá una de ellas, pero no voy a decir cuál. Todavía no es seguro”, respondió Sam antes de coincidir en que lo mejor será mantener la sorpresa.

Rikas no se preocupa por compartir horario con Twenty One Pilots

El Corona Capital reúne a artistas de distintos géneros y tamaños, por lo que coincidir en horario con una banda de gran convocatoria puede representar un reto para cualquier proyecto.

En el caso de Rikas, su presentación se empalmará con la de Twenty One Pilots, una de las agrupaciones más populares del cartel.

Sin embargo, los alemanes no parecen inquietarse demasiado por la competencia entre escenarios. Para ellos, lo importante es disfrutar la oportunidad de tocar en México y encontrarse con quienes decidan acercarse a escuchar su propuesta.

“Para nosotros es genial estar aquí y estamos felices con todas las personas que vengan a nuestro show. Me da gusto si son unos cuantos cientos o si son miles. Sé que Twenty One Pilots también es muy grande aquí y creo que el festival es tan grande que hay algo para que todos disfruten distintos conciertos. Nosotros vamos a estar más enfocados en bailar”, explicó Sam.

“Changes”, una canción sobre dejar atrás una relación

Además de hablar de su llegada a México, Ferdinand y Samuel compartieron algunos detalles de “Changes”, su lanzamiento más reciente.

La canción tiene una energía alegre y una intención distinta a la de otros temas de la banda. De acuerdo con los músicos, buscaban explorar una nueva vibra, soltarse un poco más y transmitir esas ganas de disfrutar el momento. Para acompañarla, también grabaron un video en Estambul, ciudad que les permitió capturar esa atmósfera.

Pero detrás de su sonido hay una historia que no necesariamente es tan alegre: “Changes” habla de lo complicado que puede ser superar una ruptura y reconocer cuándo ha llegado el momento de seguir adelante.

“En general, la canción trata sobre la sensación de que tu relación terminó y tienes el corazón roto, pero sientes que deberías seguir adelante. Sin embargo, nunca sabes realmente cuándo ha llegado el día en que puedes hacerlo con tu vida. En algún momento quieres salir a bailar y sentirte libre, pero también hay algo que te detiene y te hace preguntarte: ‘¿Esto está bien? ¿Qué estoy haciendo?’. Es una sensación de estar un poco perdido”, mencionó Sam.

¿Será “Changes” el primer adelanto de un nuevo disco o EP? Por ahora, Rikas prefiere guardar silencio. Los integrantes reconocieron que todavía no terminan de trabajar en ese material y que, por el momento, no pueden revelar más detalles.

Tacos, música y una agenda que seguirá después del Corona Capital

La primera noche de Rikas en la Ciudad de México también incluyó una parada obligada para probar la comida mexicana. Apenas llegaron, los músicos fueron directamente a una taquería El Califa.

La experiencia les dejó un buen sabor de boca, especialmente porque contaron con alguien que los explicó las opciones del menú y les recomendó qué pedir. Además, ambos dijeron que disfrutan la comida picante, aunque saben que tendrán que ir con cuidado.

“Estuvo genial. De cierta manera nos guiaron y decían: ‘tienen que comer esto y aquello’. Fue muy agradable, creo que nos consintieron”, destacó Sam.

Aunque algunos integrantes de la banda no son tan aficionados al picante, pero que ellos están dispuestos a explorar la gastronomía durante su estancia en México.

Después de su participación en el Corona Capital, Rikas continuará con su agenda de conciertos en Europa. Los músicos explicaron que actualmente están en medio de una gira por ese continente, ya tocaron en Reino Unido y durante diciembre visitarán Madrid, Barcelona, Países Bajos, Bélgica y otros países.

Aunque reconocieron que tendrán bastante trabajo hasta Navidad, también adelantaron que después llegará el momento de descansar.

Por ahora, su atención está puesta en el encuentro con el público mexicano y en una presentación que representa un sueño cumplido para la banda. Y si algo quieren dejar claro a quienes todavía no conocen su música es que están invitados a descubrirla y, por supuesto, a bailar con ellos en el Corona Capital.

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