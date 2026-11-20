Exhiben auto eléctrico Olinia en desfile de la Revolución. Fotos: Gob. de Puebla.

Las capacidades científicas, tecnológicas, productivas y de seguridad de Puebla, como expresión de un estado moderno, se hicieron presentes en el desfile conmemorativo del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, con atractivos como el auto eléctrico Olinia, diseñado en territorio poblano, cuya exhibición permitió a las familias conocer parte del talento y la innovación que se desarrollan en la entidad.

Auto eléctrico Olinia se hace presente en desfile de Puebla

“¡Gracias, presidenta Claudia Sheinbaum, con Olinia, la ciencia y la tecnología nacional se ponen al servicio del pueblo!”, dijo la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del Gobierno de México, Celina Peña Guzmán.

Igualmente, expresó su orgullo por el trabajo realizado en Puebla y reconoció la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier para impulsar la ciencia y la tecnología como herramientas de desarrollo.

“Soy orgullosamente poblana y hoy el pueblo de México demanda toda la atención, todo el trabajo y nos sentimos verdaderamente orgullosos de este trabajo que ha hecho Puebla”, señaló.

Asimismo, calificó al mandatario estatal como un hombre sensible e incansable, que reconoció en el conocimiento científico una oportunidad para detonar el potencial de la entidad.

Agradecen a la presidenta Claudia Sheinbaum la presencia del auto Olinia

De igual forma, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra coincidió en el agradecimiento de Puebla para la presidenta Claudia Sheinbaum por la presencia de los autos eléctricos Olinia durante el Desfile Conmemorativo de la Revolución Mexicana en Puebla, donde las familias asistentes conocieron el desarrollo tecnológico impulsado por el Gobierno de México.

El contingente reunió a integrantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal, Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal y Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres. También participaron las secretarías de Movilidad y Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Desarrollo Económico y Trabajo, Gobernación, Infraestructura, Bienestar, Deporte y Juventud, así como el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante.

Las exhibiciones incluyeron vehículos blindados, ambulancias, helicópteros, motocicletas, binomios canófilos, maquinaria agrícola, tractores, drones y trenes de pavimentación, además de carros alegóricos alusivos a la historia nacional y al trabajo de las instituciones.

Participación escolar en el desfile de la Revolución Mexicana en Puebla

La participación escolar dio un sentido especial a esta conmemoración, con tres mil 600 estudiantes, docentes y personal de apoyo de 12 instituciones educativas. A ellos se sumaron 20 integrantes de asociaciones de charros y 20 equinos.

Entre las familias asistentes, Jazmín Bermeo acudió para apoyar a su nieta, quien formó parte de la banda de música de la escuela 5 de Mayo; Elena Oropeza destacó el reconocimiento al papel de las mujeres en las distintas gestas históricas del país. Por su parte, Erick Cruz señaló que la transformación de Puebla quedó reflejada en la exhibición de maquinaria y recordó la importancia de la libertad, mientras Patricia Cruz expresó su admiración por los equipos agrícolas y los trenes de pavimentación que trabajan en beneficio de la población.

El desfile concluyó sin novedad, en un ambiente de convivencia familiar y reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen a la vida pública. La jornada permitió recordar el legado de la Revolución Mexicana y mostrar a las nuevas generaciones el rostro de un estado moderno, con capacidad tecnológica, desarrollo productivo y vocación de servicio, donde la historia, la educación, el trabajo y la innovación abren nuevas oportunidades.

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