Dennes, condenado a muerte. Foto: AFP | Departamento de Justicia Penal de Texas

Reinaldo Dennes, un hombre de 70 años condenado por asesinato, gritó de dolor durante su ejecución mediante inyección letal en una prisión de Texas, Estados Unidos. El procedimiento duró 16 minutos y ocurrió dos meses después de que una ejecución similar fallara en Tennessee.

Dennes, nacido en Cuba, fue ejecutado la noche del jueves en una prisión estatal de Huntsville por el asesinato de un comerciante de diamantes durante un robo cometido en Houston en 1996.

De acuerdo con una portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), fue declarado muerto a las 19:08 horas locales, luego de que se le aplicara la dosis letal. La dependencia reconoció que hubo dificultades para encontrar las venas y colocar las vías necesarias para administrar el medicamento.

Testigos describen momentos de dolor durante la ejecución

El reverendo Jeff Hood, consejero espiritual de Dennes, estuvo a su lado durante el procedimiento y relató que el hombre manifestó que la inyección no estaba funcionando.

“Se le subía el pecho, y decía: ‘No está resultando, no está resultando, no está resultando’. No hay duda de que fue una ejecución fallida. Es decir, poder gritar y describir el dolor que sientes, eso no debería pasar”, Reverendo Jeff Hood

El reportero de Associated Press (AP), Michael Graczyk, quien ha cubierto cerca de 500 ejecuciones, describió lo ocurrido como un procedimiento “radicalmente diferente” a otros que ha presenciado, pues Dennes “gimió de dolor insoportable” mientras recibía la dosis.

Texas niega que la ejecución haya fallado

El Departamento de Justicia Criminal de Texas rechazó que el procedimiento fuera una ejecución fallida.

Su portavoz, Amanda Hernández, aseguró que la agencia siguió todos sus protocolos y que las vías intravenosas fueron colocadas en las zonas más viables disponibles: el pie izquierdo y el lado izquierdo del cuello.

También sostuvo que Dennes manifestó dolor antes de recibir cualquier medicamento.

“Dennes alegó dolor en zonas donde no había vías intravenosas y antes de que se le administrara ningún medicamento”, Amanda Hernández, portavoz del Departamento de Justicia Criminal de Texas

Otro procedimiento con pentobarbital falló en Tennessee

Dennes recibió pentobarbital, el mismo fármaco utilizado en septiembre durante el intento de ejecución de Christa Pike en Tennessee. La mujer sobrevivió al procedimiento, fue hospitalizada en estado crítico y posteriormente regresó a prisión.

Este año se han realizado 39 ejecuciones en Estados Unidos, todas mediante inyección letal.

Además, una encuesta reciente de Gallup mostró que el apoyo a la pena de muerte entre adultos estadounidenses cayó a su nivel más bajo en 55 años: 49% está a favor de aplicarla a personas condenadas por asesinato y 45% se opone.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.