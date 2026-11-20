Ilustración. Foto: Shutterstock

El Pentágono de Estados Unidos dio a conocer este viernes la octava entrega de archivos sobre objetos voladores no identificados (ovnis), entre los documentos destaca un reporte militar de 1957 sobre el avistamiento de una esfera verde luminosa en Perú.

“En las últimas dos semanas se han registrado dos avistamientos diferentes de objetos voladores no identificados en Perú”, señala el informe de inteligencia aérea IR-350-57, elaborado el 14 de noviembre de 1957 por el capitán Harry W. Deffebach, asistente del agregado aéreo estadounidense en Lima.

Reporte militar D200, publicado en 1957. Foto: Pentágono.

¿Qué dice el Pentágono sobre la esfera verde luminosa en Perú?

El primer caso ocurrió el 28 de octubre de 1957, aproximadamente a las 18:05 horas, en el departamento de Apurímac, Perú, según el documento de la Fuerza Aérea estadounidense.

Un inspector de Asuntos Indígenas de Andahuaylas informó sobre una esfera luminosa de color azul verdoso que pasó por la zona y comenzó a desprender chispas mientras descendía.

El testimonio fue enviado mediante un telegrama el 29 de octubre al Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, en Lima.

“Ayer, 28, aproximadamente a las 18:05 horas, se vio pasar una esfera luminosa de color verde azulado, de unos 60 centímetros de tamaño, ligeramente agrandada y emitiendo chispas antes de caer a tierra”, indica el telegrama citado en el expediente.

El testigo aseguró que el objeto parecía haber caído en el distrito de Talavera, por lo que se realizó una búsqueda.

“Cayó aparentemente en la zona del distrito de Talavera. Buscamos sin éxito hasta este momento”. Reporte

Sin embargo, el documento no confirma que el presunto ovni haya impactado contra el suelo, ni establece qué pudo haber provocado el fenómeno.

Segundo reporte de ovnis en Perú: objeto brillante en Cajamarca

El mismo expediente recoge otro avistamiento ocurrido en noviembre de 1957, en la región de Cajamarca.

El caso fue comunicado por Homer Hungerford, ciudadano estadounidense que trabajaba para la empresa minera Incandium S. A., en Perú.

Según su declaración, durante los días 11 y 12 de noviembre, un visitante de la hacienda de Rudolph Hildebrandt observó un objeto que parecía un globo, aunque se encontraba demasiado alto para identificarlo.

“Era visible durante todo el día y brillaba intensamente por la noche”. Informe militar

El testigo también descartó que se tratara de una estrella debido a la altura a la que aparentemente se encontraba.

“Definitivamente no era una estrella, ya que estaba demasiado bajo”, indica el testimonio recopilado por las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con el documento, el fenómeno llevaba aproximadamente dos semanas siendo observado.

Una persona identificada como Schnell reportó haber seguido el objeto desde una estación ubicada en las montañas entre Cajamarca y Succhabamba.

También se mencionan observaciones en el distrito minero de Hualgayoc y cerca de la hacienda Porcón.

¿Qué relación tenían los ovnis de Perú con los satélites Sputnik?

En sus comentarios finales, el capitán Harry W. Deffebach mencionó que los reportes de objetos desconocidos habían aumentado después del lanzamiento de los satélites soviéticos Sputnik I y Sputnik II.

“Desde la llegada del Sputnik I y II, se ha producido una oleada de avistamientos de objetos voladores en Perú”, escribió el oficial estadounidense.

El militar también señaló que estaban intentando recopilar información sobre otros incidentes similares.

Sin embargo, el documento no determina si los satélites estuvieron relacionados con los fenómenos descritos en Apurímac y Cajamarca.

¿Cuándo comenzó el Pentágono a publicar archivos de ovnis?

El Departamento de Guerra de Estados Unidos comenzó a divulgar los registros del programa PURSUE el 8 de mayo de 2026, cuando publicó la primera entrega de documentos sobre fenómenos anómalos no identificados (UAP), conocidos popularmente como ovnis.

La octava entrega fue publicada el 20 de noviembre de 2026 e incluye el expediente IR-350-57, que documenta los dos avistamientos en Perú.

Los archivos pueden consultarse en el portal oficial del Departamento de Guerra de Estados Unidos.

Aunque los testimonios describen fenómenos inusuales, los reportes militares no confirman que se tratara de naves extraterrestres.