¡Se acerca una novedad más en WhatsApp! | Foto: Pexels

WhatsApp comenzó a ampliar el número de integrantes permitido en los chats grupales de mil 24 a mil 500 participantes, según reveló el portal especializado WABetaInfo. Hasta el momento, la app de mensajería instantánea no ha anunciado oficialmente la actualización.

Los especialistas aseguraron que esta novedad de la aplicación ya se encuentra disponible en la más reciente aplicación para Android e iOS, por lo que los usuarios la tendrán disponible de manera gradual.

¿Grupos de WhatsApp de hasta mil 500 personas? Ya es posible

WhatsApp ya permite un límite de hasta mil 500 personas tanto en los chats grupales como en los grupos comunitarios, permitiendo a los administradores pueden incluir a más usuarios sin crear otro grupo, según WABetaInfo.

“La actualización también amplía los grupos existentes para soportar el nuevo límite automáticamente”. WABetaInfo

Este es el primer cambio en el límite de participantes por grupo desde el año 2022, cuando se estableció una capacidad de mil 24 integrantes, es decir, ahora se podrá agregar a 476 personas más.

“La actualización es compatible tanto con iOS como con Android, por lo que los usuarios de ambas plataformas ahora pueden crear o unirse a grupos más grandes“, aseguró el portal especializado.

Cabe destacar que esta función también estará disponible en los grupos de comunidad.

Más novedades recientes de WhatsApp

WhatsApp anunció el pasado 5 de noviembre que comenzó a implementar actualizaciones para planificar el próximo encuentro entre familiares o amigos con mayor facilidad.

“Con los eventos, ahora tu invitación puede llegar a todos, incluso a quienes no tengan una cuenta de WhatsApp, justo a tiempo para los encuentros festivos”. WhatsApp

De esta forma, los usuarios pueden crear un evento, añadir una foto de portada y compartir el enlace para que puedan ver los detalles y confirmar su asistencia sin necesidad de descargar la aplicación.

Además, la plataforma presentó un nuevo inicio de eventos, que será el lugar donde podrás crear y enviar invitaciones personalizadas y administrar las respuestas.

“Usa recordatorios personalizados y la opción de añadir un invitado para que todos estén en sintonía. Ve a ‘Ajustes‘ y selecciona ‘Eventos‘ para ver en un mismo lugar una lista completa de los eventos próximos y los que ya pasaron, incluidos los que creaste o a los que te invitaron“, informó la app.

Esta actualización se creó para que los invitados desconocidos no puedan ver tu número de teléfono del administrador, y los que no tengan una cuenta de WhatsApp solo podrán ver la dirección del evento después de confirmar su asistencia.

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