Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: Reuters

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado nuevamente a un hospital tras presentar fuertes dolores abdominales, informó su hijo Carlos Bolsonaro este viernes a través de un mensaje publicado en la red social X.

En su publicación, Carlos señaló que su padre tuvo que acudir al hospital después de experimentar nuevamente molestias intensas en el abdomen. También expresó preocupación por su estado de salud y atribuyó su deterioro a las condiciones de encarcelamiento y a las restricciones para visitarlo.

Hijo de Bolsonaro denuncia deterioro de su salud

Carlos Bolsonaro afirmó que el expresidente ha enfrentado más de nueve cirugías desde que recibió una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.

“Mi padre acaba de ir al hospital nuevamente tras sentir fuertes dolores abdominales. Es obvio que este momento llegaría al mantener a un hombre activo preso, sin haber desviado un centavo de los fondos públicos, bajo la farsa de “trama golpista” y con más de 9 cirugías tras la puñalada de un antiguo militante del PSOL, brazo del PT, y que su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente”. Carlos Bolsonaro

En su mensaje, sostuvo que la falta de movilidad y lo que calificó como tortura psicológica durante su reclusión han debilitado la salud de su padre.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.



É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

También cuestionó las restricciones para visitarlo y aseguró que es el único de sus hijos autorizado por el juez Alexandre de Moraes para acercarse a él, con dos visitas por semana y un máximo de dos horas.

Carlos acusó que existe un objetivo de acabar con la vida de su padre.

“El objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro. De una manera u otra”. Carlos Bolsonaro

Bolsonaro cumple condena por intento de golpe de Estado

Jair Bolsonaro, de 71 años, gobernó Brasil entre 2019 y 2022. El expresidente cumple una condena de 27 años de prisión por conspirar para dar un golpe de Estado después de perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro tiene antecedentes de hospitalizaciones y operaciones relacionadas con la agresión con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por motivos humanitarios y médicos, de acuerdo con la información proporcionada.

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