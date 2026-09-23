¿Compras celulares o ropa en internet? Policía Cibernética alerta por fraudes en internet

¡Alerta por fraudes al comprar en línea! | Foto: Shutterstock

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) alertó este lunes sobre una modalidad de fraude que consiste en la comercialización ficticia de productos y servicios a través de internet, mediante ofertas engañosas cuyo objetivo es obtener dinero o información personal de las víctimas sin entregar lo pedido.

Los ciberdelincuentes aprovechan la tendencia de compra y venta por redes sociales para difundir anuncios falsos y engañar a posibles compradores, según alertó la unidad vinculada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX a través de un comunicado.

¡Mucho cuidado con los fraudes y ofertas falsas por internet!

Los fraudes por internet comienzan con una publicación de artículos o servicios con precios considerablemente bajos, promociones supuestamente limitadas o condiciones difíciles de rechazar, según la Policía Cibernética.

Entre los productos y servicios utilizados como señuelo se encuentran:

Teléfonos celulares

Electrodomésticos

Vehículos

Boletos para eventos

Reservaciones

Servicios profesionales

Artículos de temporada

Productos de alta demanda

Los ciberdelincuentes se ganan la confianza de sus víctimas utilizando fotografías atractivas, descripciones detalladas y perfiles que aparentan ser legítimos.

El usuario muestra interés en la oferta y los supuestos vendedores solicitan depósitos, anticipos o transferencias para apartar el producto, cubrir gastos de envío o confirmar la compra, alertaron las autoridades capitalinas.

Finalmente, los ciberdelincuentes reciben el dinero y dejan de responder, cancelan la operación o proporcionan información falsa sobre la entrega del artículo o servicio.

Recomendaciones para no caer en estafas en línea

La Policía Cibernética recomendó a la ciudadanía adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar caer en fraudes al comprar artículos en línea:

Desconfía de ofertas cuyo precio sea considerablemente inferior al valor habitual del producto o servicio.

Investiga al vendedor antes de realizar cualquier pago y revisa la antigüedad del perfil, publicaciones, comentarios y referencias disponibles.

Verifica que la empresa o establecimiento cuente con datos de contacto y canales oficiales comprobables.

No te dejes presionar por supuestas promociones que condicionen la compra al realizar un depósito inmediato.

Evita realizar pagos anticipados a cuentas personales cuando no hayas comprobado la existencia del producto, servicio o establecimiento.

No confíes únicamente en fotografías, comprobantes de envío, facturas o capturas de pantalla proporcionadas por el vendedor, ya que pueden ser falsificadas.

Antes de comprar, busca referencias independientes acerca del vendedor, negocio, página o servicio ofrecido.

Evita proporcionar fotografías de tus identificaciones, datos bancarios, contraseñas, códigos de seguridad o información personal innecesaria para concretar una compra.

Siempre utiliza métodos de pago que cuenten con mecanismos de protección al comprador y conserva los comprobantes de la operación.

Si el supuesto vendedor cambia constantemente de cuenta, proporciona diferentes datos bancarios o evita responder preguntas acerca del producto, considera la operación como una señal de riesgo.

Si ya realizaste un pago y sospechas que se trata de un fraude, contacta inmediatamente a tu institución financiera para solicitar orientación.

Conserva capturas de pantalla de la publicación, perfil del vendedor, conversaciones, enlaces, datos de la cuenta receptora, comprobantes de pago y cualquier información relacionada con la operación.

Fuente: SSC CDMX

En caso de detectar una posible estafa o una oferta ficticia, los usuarios deben comunicarse de inmediato con la Policía Cibernética de la Ciudad de México a través de:

Teléfono: 55 5242 5100 extensión 5086

Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

Cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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