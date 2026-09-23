¿Compras celulares o ropa en internet? Policía Cibernética alerta por fraudes en internet

| 10:30 | Alfredo Narváez | SSC CDMX

La intención de los ciberdelincuentes es robar el dinero y datos personales de los usuarios.
¡Alerta por fraudes al comprar en línea!
¡Alerta por fraudes al comprar en línea! | Foto: Shutterstock

La Policía Cibernética de la Ciudad de México (CDMX) alertó este lunes sobre una modalidad de fraude que consiste en la comercialización ficticia de productos y servicios a través de internet, mediante ofertas engañosas cuyo objetivo es obtener dinero o información personal de las víctimas sin entregar lo pedido.

Los ciberdelincuentes aprovechan la tendencia de compra y venta por redes sociales para difundir anuncios falsos y engañar a posibles compradores, según alertó la unidad vinculada a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX a través de un comunicado.

¡Mucho cuidado con los fraudes y ofertas falsas por internet!

Los fraudes por internet comienzan con una publicación de artículos o servicios con precios considerablemente bajos, promociones supuestamente limitadas o condiciones difíciles de rechazar, según la Policía Cibernética.

Entre los productos y servicios utilizados como señuelo se encuentran:

  • Teléfonos celulares
  • Electrodomésticos
  • Vehículos
  • Boletos para eventos
  • Reservaciones
  • Servicios profesionales
  • Artículos de temporada
  • Productos de alta demanda

Los ciberdelincuentes se ganan la confianza de sus víctimas utilizando fotografías atractivas, descripciones detalladas y perfiles que aparentan ser legítimos.

El usuario muestra interés en la oferta y los supuestos vendedores solicitan depósitos, anticipos o transferencias para apartar el producto, cubrir gastos de envío o confirmar la compra, alertaron las autoridades capitalinas.

Finalmente, los ciberdelincuentes reciben el dinero y dejan de responder, cancelan la operación o proporcionan información falsa sobre la entrega del artículo o servicio.

Recomendaciones para no caer en estafas en línea

La Policía Cibernética recomendó a la ciudadanía adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar caer en fraudes al comprar artículos en línea:

  • Desconfía de ofertas cuyo precio sea considerablemente inferior al valor habitual del producto o servicio.
  • Investiga al vendedor antes de realizar cualquier pago y revisa la antigüedad del perfil, publicaciones, comentarios y referencias disponibles.
  • Verifica que la empresa o establecimiento cuente con datos de contacto y canales oficiales comprobables.
  • No te dejes presionar por supuestas promociones que condicionen la compra al realizar un depósito inmediato.
  • Evita realizar pagos anticipados a cuentas personales cuando no hayas comprobado la existencia del producto, servicio o establecimiento.
  • No confíes únicamente en fotografías, comprobantes de envío, facturas o capturas de pantalla proporcionadas por el vendedor, ya que pueden ser falsificadas.
  • Antes de comprar, busca referencias independientes acerca del vendedor, negocio, página o servicio ofrecido.
  • Evita proporcionar fotografías de tus identificaciones, datos bancarios, contraseñas, códigos de seguridad o información personal innecesaria para concretar una compra.
  • Siempre utiliza métodos de pago que cuenten con mecanismos de protección al comprador y conserva los comprobantes de la operación.
  • Si el supuesto vendedor cambia constantemente de cuenta, proporciona diferentes datos bancarios o evita responder preguntas acerca del producto, considera la operación como una señal de riesgo.
  • Si ya realizaste un pago y sospechas que se trata de un fraude, contacta inmediatamente a tu institución financiera para solicitar orientación.
  • Conserva capturas de pantalla de la publicación, perfil del vendedor, conversaciones, enlaces, datos de la cuenta receptora, comprobantes de pago y cualquier información relacionada con la operación.

Fuente: SSC CDMX

En caso de detectar una posible estafa o una oferta ficticia, los usuarios deben comunicarse de inmediato con la Policía Cibernética de la Ciudad de México a través de:

  • Teléfono: 55 5242 5100 extensión 5086
  • Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
  • Cuentas oficiales en redes sociales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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