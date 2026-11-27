Captura del sitio falso. ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alertó sobre una página falsa que ofrece supuestos préstamos personales a derechohabientes, pensionados y jubilados, utilizando el nombre del organismo para promocionar servicios financieros en redes sociales.

El ISSSTE identificó el perfil denominado “Respaldo Financiero Issste” y pidió a la población evitar compartir información confidencial o realizar depósitos de dinero.

#TarjetaInformativa | ¡NO TE DEJES ENGAÑAR! 📣 El ISSSTE alerta a la derechohabiencia sobre la página falsa “Respaldo Financiero Issste”, que circula en redes sociales y utiliza el nombre del Instituto para ofrecer supuestos préstamos personales. pic.twitter.com/lTBmLEikqL — ISSSTE (@ISSSTE_mx) November 27, 2026

Cabe destacar, que no es el único fraude ligado al instituto, recientemente autoridades alertaron sobre estafas relacionadas con paquetes turísticos.

ISSSTE alerta por página falsa de préstamos personales

La página falsa “Respaldo Financiero Issste” utiliza imágenes y referencias al Instituto para promocionar supuestos servicios financieros dirigidos a sus derechohabientes.

Entre los servicios que anuncia el perfil apócrifo se encuentran:

Préstamos personales

Préstamos conmemorativos

Reestructuración de préstamos

Trámites relacionados con pensiones

Atención a pensionados y jubilados

En su publicidad, la página asegura ofrecer servicios en la Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Cuernavaca y el resto de la República Mexicana.

Sin embargo, el ISSSTE confirmó que esta página es falsa, por lo que exhortó a los usuarios a no realizar trámites mediante dicho perfil.

¿Qué recomienda el ISSSTE para evitar posibles fraudes?

El Instituto pidió a los derechohabientes tomar precauciones ante las publicaciones de esta página en redes sociales, especialmente cuando se solicite dinero o información confidencial.

“El ISSSTE exhorta a la derechohabiencia a evitar realizar pagos, enviar documentos o proporcionar datos personales o bancarios a través de esa página”, señaló el organismo.

La recomendación busca evitar que los trabajadores, pensionados y jubilados expongan su información personal y financiera ante servicios que no cuentan con el respaldo del Instituto.

¿Los trámites de préstamos personales del ISSSTE tienen costo?

El organismo recordó que los trámites para solicitar préstamos personales son gratuitos, por lo que no es necesario pagar a gestores o intermediarios para acceder a este beneficio.

“Los trámites de préstamos personales no tienen costo y se realizan de manera directa, sin intermediarios, a través de los canales oficiales del ISSSTE”, puntualizó.

Los interesados en solicitar un préstamo personal deben recurrir exclusivamente a los medios institucionales y consultar la información disponible en el portal oficial del ISSSTE.