Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Foto: Uno TV

La XVIII Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate reunió a más de 390 participantes de 14 empresas mineras y más de 40 cuadrillas en un encuentro que permite poner a prueba los conocimientos, la disciplina y la preparación de los equipos.

Organizada con el respaldo de la Asociación Mexicana de Minería (CAMIMEX), la competencia se llevó a cabo del 23 al 26 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Torreón, donde las cuadrillas participaron en distintas pruebas individuales y por equipos.

“Es un evento emblemático que realizamos en Cámara Minera de México, justo para poner a prueba el esfuerzo, la disciplina, compartir también las mejores prácticas entre nuestras cuadrillas de rescate participantes”, explicó la directora general de la CAMIMEX.

Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Foto: Uno TV

CAMIMEX busca que haya “cero accidentes en los equipos de trabajo

Durante la entrevista con Unotv, la representante del organismo señaló que estos equipos no solamente están preparados para atender emergencias dentro de las unidades mineras, sino que también han extendido su apoyo a otras industrias y comunidades.

Como ejemplo, recordó que durante una emergencia en una pequeña mina de Sinaloa se desplegaron más de 12 cuadrillas para apoyar las labores de rescate.

También mencionó la participación de estos equipos en las labores de auxilio tras el sismo de 2017 en la Ciudad de México.

La directora general de CAMIMEX también compartió indicadores de seguridad de las empresas afiliadas, los cuales registraron una mejora del 20% de un año a otro, mientras que la tasa de incidencia se ubicó 65% por debajo de la media nacional.

“Quiero reiterar que la meta que tenemos como industria minera responsable es llegar a cero incidentes en los sitios de trabajo”, subrayó.

Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate Foto: Uno TV

¿Qué pruebas se superaron en la Competencia Nacional de Cuadrillas de Rescate?

Las pruebas se realizaron por equipos e individuales, diseñadas para evaluar las capacidades de respuesta de los participantes ante diferentes situaciones de emergencia relacionadas con la actividad minera.

Entre las competencias por equipos se encuentran:

Rescate Minero Subterráneo

Primeros Auxilios Subterráneos

Primeros Auxilios en tajos, plantas y proyectos

Atención a Emergencias con Materiales Peligrosos

En las pruebas individuales participaron competidores en las categorías de Benchman / BG-4, Gasman y Entrenadores.

¿Cuándo y dónde se realiza la competencia de rescate minero?

Las actividades tienen como sede el Centro de Convenciones Torreón, en Coahuila, y comenzaron el lunes 23 de noviembre con una capacitación en seguridad para la minería de carbón y el registro de las cuadrillas.

El martes 24 se realizó el registro de participantes, la explicación de las reglas, el sorteo de las competencias y los exámenes escritos para las distintas categorías. La jornada también contempló la inauguración y presentación de las cuadrillas.

El miércoles 25 de noviembre inició el desarrollo de la competencia de Rescate Minero Subterráneo y Primeros Auxilios, además de pruebas de esfuerzo para los participantes de rescate minero, así como exámenes antidoping y de alcoholímetro.

Y este jueves 26 se desarrollaron las competencias de Primeros Auxilios en Minas Subterráneas y Materiales Peligrosos, además de las pruebas individuales de Gasman y Benchman. También se dio la retroalimentación a las cuadrillas y la ceremonia de clausura del evento.

EXPO Reto Bombero, una actividad adicional

Como parte del programa, los asistentes también podían participar en la EXPO Reto Bombero, una prueba física voluntaria que funciona como una actividad de esparcimiento.

Esta actividad solo se llevó a cabo los días el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, de las 8:00 a las 17:00 horas y de las 8:00 a las 14:00 horas, respectivamente.

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