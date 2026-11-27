Mató a su pareja y después se quitó la vida en Cuernavaca
La Fiscalía de Morelos realizó las diligencias correspondientes en la colonia Amatitlán.
Una discusión entre una pareja terminó en tragedia la tarde del jueves en un domicilio de la colonia Amatitlán, en Cuernavaca, Morelos, donde un hombre presuntamente asesinó a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida.
¿Qué más se sabe del caso?
De acuerdo con reportes policiacos, la pareja comenzó a discutir por temas aún desconocidos y de las palabras pasaron a los golpes, posteriormente, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó a la mujer en varias ocasiones.
- Tras haber matado a su pareja, el hombre se suicidó con la misma arma
Los cuerpos fueron encontrados por la hija de ambos, quien llamó a los cuerpos de emergencia, sin embargo, al arribar, ambas personas habían perdido la vida. La zona fue asegurada por Policía Morelos y Guardia Nacional, mientras que elementos de la fiscalía general realizaban los peritajes correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.
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