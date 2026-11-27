Autoridades llegaron a la colonia Amatitlán. Foto: Óscar Guadarrama

Una discusión entre una pareja terminó en tragedia la tarde del jueves en un domicilio de la colonia Amatitlán, en Cuernavaca, Morelos, donde un hombre presuntamente asesinó a su pareja con un arma de fuego y posteriormente se quitó la vida.

¿Qué más se sabe del caso?

De acuerdo con reportes policiacos, la pareja comenzó a discutir por temas aún desconocidos y de las palabras pasaron a los golpes, posteriormente, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó a la mujer en varias ocasiones.

Tras haber matado a su pareja, el hombre se suicidó con la misma arma

Los cuerpos fueron encontrados por la hija de ambos, quien llamó a los cuerpos de emergencia, sin embargo, al arribar, ambas personas habían perdido la vida. La zona fue asegurada por Policía Morelos y Guardia Nacional, mientras que elementos de la fiscalía general realizaban los peritajes correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

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