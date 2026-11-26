Foto: AFP | Ilustrativa

Un eclipse total de Sol ocurrirá el próximo 2 de agosto de 2027 y uno de los datos que más llama la atención es que la fase de oscuridad total alcanzará una duración de 6 minutos y 23 segundos en Egipto, donde se registrará su máxima duración.

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN), se trata del segundo de los tres eclipses ibéricos previstos para esta década y de uno de los más largos del siglo.

En Unotv.com te contamos dónde podrá observarse este fenómeno astronómico y qué debes saber sobre su recorrido.

¿En qué países se verá el eclipse total de Sol del 2 de agosto de 2027?

La franja de totalidad comenzará en el océano Atlántico y cruzará el estrecho de Gibraltar para continuar por la costa norte de África.

El recorrido seguirá por Egipto, atravesará el mar Rojo y algunas regiones de Arabia Saudita y Yemen, además de alcanzar el extremo noreste de Somalia, antes de terminar en el océano Índico.

En Europa, el eclipse total únicamente podrá observarse desde el sur de España. Sin embargo, su fase parcial será visible en prácticamente todo el continente europeo, gran parte de África y el suroeste de Asia, incluido Medio Oriente.

El fenómeno tendrá una duración total de 313 minutos, es decir, poco más de cinco horas, desde que comience a las 9:30 hasta que termine a las 14:43 horas, de acuerdo con el horario peninsular de España.

El máximo del eclipse ocurrirá a las 12:06 horas, también de acuerdo con el horario peninsular español. En ese momento, en Egipto, la fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos, por lo que será uno de los mejores lugares del mundo para observarlo.

¿Dónde se verá el eclipse total en España?

El sur de España será la única región europea donde se podrá apreciar la totalidad del eclipse. La franja cubrirá las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, gran parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

El IGN señala que Ceuta será uno de los puntos con mayor duración de la totalidad en territorio español, con 4 minutos y 48 segundos. En Melilla alcanzará 4 minutos y 34 segundos.

En otras ciudades, como Cádiz, la fase total durará 2 minutos y 54 segundos, mientras que en Málaga será de 1 minuto y 48 segundos.

Fuera de esa franja, el eclipse se observará de manera parcial en el resto de España. De hecho, el porcentaje de oscurecimiento del Sol será de al menos 70% en cualquier punto del territorio, incluidas las islas Canarias.

¿El eclipse solar del 2 de agosto de 2027 se verá en México?

No. México quedará fuera de la trayectoria de totalidad y de la región donde el eclipse podrá observarse de forma parcial.

Por lo tanto, quienes se encuentren en nuestro país no podrán apreciar este fenómeno astronómico, cuya franja de totalidad recorrerá regiones de Europa, África y Medio Oriente.

¿Cuándo habrá un eclipse solar en México?

De acuerdo con información de la NASA, México tendrá que esperar varios años para volver a experimentar un eclipse solar, aunque algunos fenómenos podrán observarse de manera parcial.

El 9 de marzo de 2035 ocurrirá un eclipse solar anular que tendrá a México dentro de su zona de visibilidad general, junto con Australia, Nueva Zelanda, el Pacífico sur y la Antártida.

Mientras tanto, el siguiente eclipse solar total visible en México será el 30 de marzo de 2052. Este fenómeno tendrá una franja de totalidad que atravesará México y Estados Unidos, además de zonas del océano Pacífico y el Atlántico.

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