Beca para universitarios en Veracruz Foto: Cuartoscuro

El Ayuntamiento de Veracruz abrirá un segundo periodo de prerregistro para la beca Joven Héroe Veracruzano Iván Gómez Gómez, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre de 2026. El programa entrega 900 pesos cada tres meses a estudiantes universitarios que cumplan con los requisitos.

¿Qué universitarios pueden solicitar la beca de 900 pesos?

En este segundo periodo de prerregistro podrán participar estudiantes de las siguientes instituciones:

Universidad Veracruzana (UV)

Tecnológico Nacional de México, campus Boca del Río

Tecnológico Nacional de México, campus Veracruz

Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Además de estudiar en alguna de estas instituciones, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

Vivir en el municipio de Veracruz

Tener nacionalidad mexicana

Tener entre 18 y 24 años

Cursar una licenciatura en modalidad escolarizada

Acreditar una situación económica vulnerable

No es necesario contar con un promedio académico de excelencia, aunque las reglas de operación establecen que tendrán prioridad los estudiantes con mayores necesidades económicas.

La convocatoria también contempla restricciones para quienes reciben apoyos federales como Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más 2026.

¿Qué documentos necesitas para solicitar la beca Joven Héroe Veracruzano?

Antes de realizar el prerregistro, reúne los siguientes documentos para completar tu solicitud:

Comprobante de domicilio: recibo de luz, agua o teléfono con antigüedad no mayor a tres meses, o constancia de residencia municipal

recibo de luz, agua o teléfono con antigüedad no mayor a tres meses, o constancia de residencia municipal INE vigente: con domicilio en el municipio de Veracruz

con domicilio en el municipio de Veracruz CURP: actualizada y certificada

actualizada y certificada Constancia de estudios: vigente y que acredite la modalidad escolarizada

vigente y que acredite la modalidad escolarizada Correo electrónico institucional: activo

activo Carta bajo protesta de decir verdad: para acreditar que eres estudiante de escasos recursos, o la constancia municipal correspondiente

Si necesitas una constancia de residencia o de escasos recursos, puedes solicitarla gratuitamente en la Dirección de Gobernación Municipal. Deberás indicar que la utilizarás para tramitar la beca.

En caso de presentar la carta bajo protesta de decir verdad en lugar de la constancia de escasos recursos, el formato se encuentra en la página 32 de las reglas de operación.

¿Cómo hacer el prerregistro para la beca universitaria en Veracruz?

El registro estará disponible del 27 al 29 de noviembre a través de la plataforma municipal BIENMUN.

Para solicitar el apoyo, sigue estos pasos:

Ingresa a la plataforma BIENMUN y selecciona “Regístrate aquí”

Crea una cuenta con tu correo institucional

Completa tus datos personales y académicos

Responde el cuestionario socioeconómico

Carga la documentación solicitada y envía tu solicitud

Después del prerregistro, las autoridades revisarán los documentos. Si eres seleccionado, recibirás indicaciones para presentar los originales y formalizar tu incorporación al programa.

¿Cuándo depositarán los 900 pesos de la beca?

El apoyo económico se entregará mediante una tarjeta bancaria directamente al estudiante y sin intermediarios.

El programa cuenta con una inversión municipal de 27 millones de pesos y busca alcanzar hasta 20 mil beneficiarios durante 2026, sujeto a la disponibilidad presupuestal.

Aunque las reglas de operación contemplan que el pago correspondiente al cuarto trimestre se realice hasta el 31 de diciembre, todavía no se ha anunciado una fecha específica para el depósito de los nuevos beneficiarios.

Si tienes dudas sobre la convocatoria o dificultades con el trámite, puedes comunicarte con la Dirección de Bienestar Municipal:

Teléfono: 229 200 2200, extensión 1258.

229 200 2200, extensión 1258. Correo electrónico: dirbienestarsocial@veracruzmunicipio.gob.mx.

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