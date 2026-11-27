Sofía murió durante una cesárea. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) afirma que nunca ofreció dinero a los padres de Sofía Calderón para que detuvieran las denuncias por presunta extracción de los órganos de la joven.

IMSS niega ofrecimiento de dinero a los padres de Sofía

El pasado miércoles, los padres de Sofía acudieron ante las autoridades del estado a interponer una nueva denuncia, por la presunta extracción ilegal de las órganos de su hija, luego de que falleciera tras una operación de cesárea en el Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS, en Monterrey.

Los familiares aseguraron que el Seguro Social les ofreció dinero a cambio de que desistiera de su denuncia. Al respecto, el IMSS emitió un comunicado para negar dichas acusaciones.

“Ninguna persona servidora pública ofreció dinero a la familia para que desistiera de su denuncia. El instituto no condiciona ningún apoyo y pone a disposición de la Fiscalía todas las comunicaciones de su personal con la familia, para que se esclarezcan los hechos”.

También mencionó que ya hubo una reunión con la pareja de Sofía, en su domicilio, y le entregaron el expediente clínico que habían solicitado. Con los padres de la joven fallecida el contacto ha sido vía telefónica y mantienen abierta la posibilidad a reunirse cuando ellos lo decidan.

¿Qué pasó con Sofía Calderón?

El julio de este año, Sofía Calderón acudió al Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del IMSS para someterse a una cesárea. Durante la operación se presentaron complicaciones y la joven falleció.

Los médicos solicitaron permiso a los familiares para realizar la autopsia, como lo señala la Ley General de Salud. Al recibir el cuerpo, los familiares se dieron cuenta que faltaban algunos órganos de su cuerpo, por lo que acudieron ante la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia.

Más tarde el IMSS explicó que “cuando una familia la autoriza (la autopsia), los médicos estudian los órganos para determinar con precisión la causa de la muerte. Esos órganos no se desechan: se conservan identificados en el Servicio de Patología y quedan a disposición de la familia”.

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