Foto: Cuartoscuro.

Las mujeres dedican en promedio 2.4 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Durango, Oaxaca y Veracruz son las entidades donde emplean más horas a dichas actividades, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con el organismo, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado equivale a 8.7 billones de pesos en 2025, es decir, el 24.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el trabajo doméstico no remunerado no se distribuye de forma equitativa entre miembros de una familia en México, ya que las mujeres dedican 2.4 veces más tiempo que los hombres en estas actividades.

“Esta desigualdad limita el tiempo disponible de las mujeres para trabajar, estudiar y acceder a mejores oportunidades económicas”, indicó el IMCO.

🏠 En México, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado equivale a 8.7 billones de pesos (24.3% del PIB). Sin embargo, este trabajo no se distribuye por igual, las mujeres dedican 2. 4 veces más tiempo que los hombres a estas actividades.



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Entidades con más mujeres en trabajo no remunerado

El IMCO resaltó que en ninguna entidad de México las mujeres destinaron menos de 30 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado en el 2025.

Estados donde mujeres dedicaron más tiempo al trabajo no remunerado

Durango: 40.3% de mujeres dedican más tiempo

Oaxaca: 39.8%

Veracruz: 39.3%

Guerrero: 39.1%

Chiapas: 38.%

Estados donde dedicaron menos tiempo

Tamaulipas: 32.2%

Quintana Roo: 31.6%

Baja California: 31.5%

CDMX: 30.1%

Chihuahua: 29.8%

⏰ En ningún estado del país las mujeres destinan menos de 30 horas semanales a actividades como cocinar, limpiar, lavar ropa y cuidar a otras personas sin recibir una remuneración a cambio.



Durango registra el mayor tiempo dedicado por las mujeres, con 40.3 horas semanales,… pic.twitter.com/nopSOGtSZ9 — IMCO (@imcomx) November 25, 2026

Valor económico por hora de trabajo no remunerado en 2025

Cuidados

Cuidado general y apoyo escolar: 102 pesos

Cuidado de personas de otros hogares: 92.6 pesos

Cuidados de salud especializados: 72.3 pesos

Actividades del hogar

Compras y administración del hogar: 94.1 pesos

Limpieza de la vivienda: 47.3 pesos

Limpieza y cuidado de la ropa: 44.9 pesos

A lo largo de un año, las mujeres dedican alrededor de mil 45 horas más que los hombres en un trabajo no remunerado. Equivale a 44 días completos al año, lo que reduce el tiempo disponible para estudiar, trabajar y generar ingresos propios.

Ante esto, el IMCO destacó la importancia de reconocer y distribuir los cuidados del hogar y de las personas para impulsar la participación laboral de las mujeres y fortalecer la competitividad de México.

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