Trabajo doméstico no remunerado en México; mujeres dedican 2.4 más tiempo que hombres
El IMCO destacó que esta desigualdad impide que las mujeres accedan a mejores oportunidades económicas.
Las mujeres dedican en promedio 2.4 veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Durango, Oaxaca y Veracruz son las entidades donde emplean más horas a dichas actividades, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con el organismo, el trabajo del hogar y de cuidados no remunerado equivale a 8.7 billones de pesos en 2025, es decir, el 24.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Sin embargo, el trabajo doméstico no remunerado no se distribuye de forma equitativa entre miembros de una familia en México, ya que las mujeres dedican 2.4 veces más tiempo que los hombres en estas actividades.
“Esta desigualdad limita el tiempo disponible de las mujeres para trabajar, estudiar y acceder a mejores oportunidades económicas”, indicó el IMCO.
Entidades con más mujeres en trabajo no remunerado
El IMCO resaltó que en ninguna entidad de México las mujeres destinaron menos de 30 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado en el 2025.
Estados donde mujeres dedicaron más tiempo al trabajo no remunerado
- Durango: 40.3% de mujeres dedican más tiempo
- Oaxaca: 39.8%
- Veracruz: 39.3%
- Guerrero: 39.1%
- Chiapas: 38.%
Estados donde dedicaron menos tiempo
- Tamaulipas: 32.2%
- Quintana Roo: 31.6%
- Baja California: 31.5%
- CDMX: 30.1%
- Chihuahua: 29.8%
Valor económico por hora de trabajo no remunerado en 2025
Cuidados
- Cuidado general y apoyo escolar: 102 pesos
- Cuidado de personas de otros hogares: 92.6 pesos
- Cuidados de salud especializados: 72.3 pesos
Actividades del hogar
- Compras y administración del hogar: 94.1 pesos
- Limpieza de la vivienda: 47.3 pesos
- Limpieza y cuidado de la ropa: 44.9 pesos
A lo largo de un año, las mujeres dedican alrededor de mil 45 horas más que los hombres en un trabajo no remunerado. Equivale a 44 días completos al año, lo que reduce el tiempo disponible para estudiar, trabajar y generar ingresos propios.
Ante esto, el IMCO destacó la importancia de reconocer y distribuir los cuidados del hogar y de las personas para impulsar la participación laboral de las mujeres y fortalecer la competitividad de México.
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