Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) perdió el último recurso legal que promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender a los consumidores afectados por la cancelación de un concierto de Luis Miguel en León, Guanajuato.

Sin embargo, la dependencia aseguró que todavía cuenta con alternativas jurídicas para buscar el reembolso y la reparación de los daños ocasionados a los compradores de boletos.

¿Por qué la Profeco perdió el litigio por el concierto de Luis Miguel?

Foto: Facebook/ Profeco

El máximo tribunal desechó el recurso de revisión de la Procuraduría al considerar que el caso se había interpuesto ante la vía incorrecta, pues cada compra de boletos, es un contrato individual; por lo que una demanda colectiva no es la vía pertinente.

El conflicto legal comenzó después de que se cancelara el concierto que Luis Miguel tenía programado para el 5 de diciembre de 2023 en el estadio Domingo Santana, en León, Guanajuato, como parte de su gira “Luis Miguel Tour 2023”.

Para enero de 2024, Profeco emprendió acciones contra La Florida Equipos y Suplementos, S.A. de C.V., empresa identificada como Funticket o Musicvibe, por la cancelación del espectáculo. Entre sus exigencias estaban el reembolso del costo de los boletos, los intereses legales y una bonificación del 20%; también reclamó la reparación de los gastos que los consumidores realizaron en hospedaje, transporte y alimentos para acudir al evento.

Asimismo, la dependencia solicitó medidas para evitar que los proveedores comercializaran espectáculos sin los permisos correspondientes o incurrieran en publicidad engañosa.

No obstante, los tribunales federales consideraron que la vía legal elegida por la Procuraduría no era la procedente, la dependencia argumentó que su demanda contra el show de Luis Miguel, no buscaba únicamente el cumplimiento de contratos individuales, sino atender posibles violaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El asunto llegó hasta la Suprema Corte, que determinó desechar el recurso porque la controversia se relacionaba con cuestiones de legalidad sobre la vía procesal y no con un planteamiento constitucional que justificara su revisión.

Profeco volverá a presentar una demanda por cancelación del concierto

Tras conocer la determinación de la SCJN, la Procuraduría informó que, una vez que sea notificada formalmente de la resolución, presentará nuevamente una Demanda Colectiva Individual Homogénea.

Esto, para que los derechos de los consumidores afectados continúan a salvo y consideró que la resolución de la Corte no analizó el fondo del conflicto ni las posibles afectaciones ocasionadas por la cancelación del espectáculo.

En su posicionamiento, la Profeco también señaló que la protección al consumidor constituye un derecho humano reconocido por la Constitución y reiteró que no dará por concluida la defensa de las personas afectadas.

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