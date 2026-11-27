No se reportó fuga de combustible. Foto: Genaro Zepeda

La mañana de este viernes, una pipa de doble remolque de la empresa Enlaces Terrestres Scorpion, S.A. de C.V., salió de la carpeta asfáltica del Periférico Ecológico de Puebla, a la altura de la Universidad del Valle de México (UVM), en inmediaciones del bulevar Atlixco y volcó.

Volcadura de pipa en Periférico Ecológico

El accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia, bomberos y elementos de seguridad vial, quienes establecieron un perímetro de seguridad ante el riesgo que representa el transporte de materiales inflamables.

La pesada unidad terminó sobre un terreno irregular, fuera de la superficie de rodamiento

Los autotanques portaban un rombo rojo con el número de identificación internacional ONU 1203, correspondiente a la gasolina, producto catalogado dentro de la clase 3 de materiales peligrosos, debido a su alta inflamabilidad y al riesgo de incendio o explosión.

Cierran circulación

Las autoridades cerraron la circulación de los carriles centrales con sentido a la autopista México-Puebla para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y las maniobras de recuperación de la pesada unidad.

El cierre generó largas filas de vehículos y severos congestionamientos durante las primeras horas de este viernes, cuando cientos de automovilistas se dirigían a sus centros de trabajo y escuelas. El conductor de la pipa recibió atención médica tras resultar con varios golpes, autoridades de Protección Civil y Bomberos realizaron labores para mitigar riesgos y evitar derrame de combustible en la zona.

Cabe destacar que hace unos días el Gobierno del Estado inició trabajos de fresado superficial de la carpeta asfáltica en este tramo del Periférico Ecológico, con el objetivo de mejorar la adherencia de los neumáticos al pavimento y reducir los accidentes vehiculares.

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