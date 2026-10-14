Nuevas herramientas de IA prometen ayudar a familias de desaparecidos en México

“Regresa”, la IA que enfrenta las desapariciones en México | Foto: AFP

Investigadores de universidades mexicanas desarrollan dos herramientas de inteligencia artificial (IA), incluyendo al proyecto “Regresa“, para apoyar la localización de víctimas en un país con más de 134 mil personas desaparecidas.

Ambos proyectos tecnológicos buscan transformarse en plataformas gratuitas para los colectivos ciudadanos que realizan labores de rastreo en el territorio nacional, de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

El proyecto “Regresa” de la UNAM, una herramienta para buscar desaparecidos

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñaron el sistema denominado “Regresa” para calcular el envejecimiento facial en menores de edad.

El algoritmo procesa cientos de fotografías de voluntarios mexicanos para reproducir cambios craneofaciales con rigor científico.

Mientras los programas convencionales utilizan bancos de imágenes extranjeros que ignoran la estructura física de la población mexicana, esta plataforma incorpora análisis antropométricos para proyectar los rasgos anatómicos de la niñez hacia la adultez.

Cartografía interactiva y análisis de datos de la Ibero

Además de los esfuerzos de la UNAM, científicos de la Universidad Iberoamericana procesan denuncias ciudadanas para construir una cartografía de la desaparición.

El sistema computacional clasifica variables sobre edad, género y circunstancias específicas de cada caso registrado, mientras que la IA genera mapas territoriales que señalan zonas con mayor concentración de eventos delictivos.

Los colectivos civiles utilizarán estas representaciones visuales como puntos de partida durante sus expediciones de campo.

La IA, una nueva esperanza para las familias buscadoras

Verónica Rosas busca incansablemente a su hijo Diego desde su desaparición forzada ocurrida en el año 2015. La madre instala buzones provisionales en avenidas concurridas para solicitar datos actualizados sobre el paradero del joven.

La tecnología de progresión facial permitirá conocer la apariencia física de personas sustraídas durante su infancia temprana, de acuerdo con la agencia de noticias AFP.

Karla Lechuga es otro ejemplo de las madres buscadoras, pues coordina brigadas comunitarias de rastreo tras la ausencia no localizada de su hijo Jeshua Cisneros.

Las agrupaciones civiles distribuyen buzones en recintos religiosos para recibir reportes anónimos de la ciudadanía local. Las instituciones universitarias prevén ofrecer estas plataformas informáticas de forma gratuita a todas las víctimas indirectas.

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