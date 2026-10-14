Sheinbaum firma decreto para proteger a menores en plataformas digitales: tienen un mes para retirar contenidos violentos

Firman decreto tras segunda reunión con plataformas digitales | Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto para garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes. Las medidas se implementarán30 días después de su entrada en vigor luego de que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) esta misma semana.

“Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar las plataformas para que esto sea una realidad y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital. Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas“, señaló la mandataria en la conferencia matutina.

Luisa María Alcalde, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal de México, confirmó que las autoridades mexicanas sostuvieron una segunda reunión con las propias plataformas digitales y reconoció su actitud a favor de los nuevos cambios.

¿En qué consiste el decreto contra violencia en plataformas digitales?

El decreto pretende garantizar que las plataformas digitales sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, al retirar publicaciones relacionadas con:

Discursos de odio

Extremismo violento

Abuso, explotación o violencia sexual

Suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios

Violencia en el entorno escolar

Acoso y ciberacoso

Ciberbullying

Conductas ilícitas

Material sexual explícito

Fuente: Gobierno de México

Alcalde reiteró que, así como se anunció el pasado viernes, las plataformas digitales deberán desarrollar todos los mecanismos para que los usuarios menores de edad no puedan tener acceso a estos contenidos.

Las empresas encargadas ahora deberán garantizar ser espacios seguros para menores desde el diseño del propio servicio, según insistió este miércoles la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal de México.

Las plataformas digitales también estarán sujetas a las siguientes obligaciones:

Identificar y remover de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen conductas de violencia

Clasificar los contenidos por edades

Verificar la edad de las personas usuarias

Establecer herramientas de supervisión para las madres, padres o personas tutoras

Fuente: Gobierno de México

Asimismo, deberán establecer mecanismos para que los propios usuarios, al detectar este tipo de contenidos, puedan reportarlo directamente a las plataformas para que éstas, a su vez, sean capaces de identificarlo y removerlo.

Más objetivos a partir del decreto del Gobierno de México

El Gobierno de México anunció el pasado 9 de octubre que el decreto también contempla una colaboración con instancias de seguridad y procuración de justicia para contar con un punto de contacto disponible las 24 horas del día para requerimentos de información de la autoridad investigadora.

“Preservar y entregar a las autoridades investigadoras evidencia e información, y alertar de manera inmediata a las autoridades investigadoras cuando se identifique contenido que atente contra la vida”, precisa el Gobierno.

También pretende impulsar acciones de prevención de la violencia y apoyo a menores de edad a través de la Línea de la Vida y el llamado “El ABC de las emociones”, que cuenta con guías en las que se aborda su salud mental y el uso responsable de las plataformas digitales.

Finalmente, instruye a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de trabajo para coordinar la elaboración de propuestas de regulación necesarias para promover y fortalecer la protección y defensa de los menores en entornos digitales.

Luisa María Alcalde informó que el decreto se fundamenta en el artículo 101 Bis 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso y uso seguro de internet, así como prevenir y atender el ciberacoso y otras formas de violencia que afecten la intimidad, privacidad, seguridad o dignidad de menores de edad.

Ataque a secundaria de Torreón, el génesis de esta medida

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó desde el pasado 2 de octubre que su gabinete trabajaría en medidas contra contenido violento en plataformas digitales tras el ataque surgido un día antes a la Escuela Secundaria General 13 de Torreón, Coahuila.

Las autoridades informaron en su momento que dos jóvenes mayores de edad provocaron la muerte de una directiva de la escuela, mientras que otras cuatro personas habían resultado lesionadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.