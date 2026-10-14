Video capta atropellamiento de mexicano por agente del ICE; investigan si fue intencional

Agente del ICE, bajo investigación. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Un migrante mexicano habría sido atropellado intencionalmente por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una persecución en Houston, Texas. La Fiscalía del condado de Harris busca testigos y material audiovisual que ayude a esclarecer lo ocurrido, mientras la abogada de la víctima acusa que el impacto no fue accidental.

Miguel Parra Hernández, de 48 años, fue hospitalizado y sometido a una cirugía por las lesiones que sufrió durante el operativo migratorio. Su abogada, Kim Bruno, sostiene que el mexicano fue embestido deliberadamente, mientras que el ICE rechaza esa versión.

Video muestra a mexicano mientras huye de vehículo del ICE

Imágenes de vigilancia difundidas por televisión muestran a Parra Hernández, con una playera azul y un short blanco, corriendo para alejarse de una camioneta. Detrás de él, un vehículo todoterreno y se aproxima hasta embestirlo.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Surveillance video appears to show the moment an unmarked ICE SUV struck a man during a pursuit in Houston, Texas. Identified by ICE as Miguel Parra-Hernandez, his family says his leg was broken and will need surgery. @morganorwood has more. https://t.co/oznFz3vmqs pic.twitter.com/U2zO0YOaHs — World News Tonight (@ABCWorldNews) October 12, 2026

El momento exacto del impacto queda parcialmente bloqueado por otro vehículo, pero segundos después el mexicano aparece en el suelo.

“Lo que pasó no es un accidente, es algo intencionalmente y eso es maltrato”, declaró Bruno durante una conferencia de prensa.

Por su parte, Sean Teare, fiscal de distrito del condado de Harris, informó que investigadores con experiencia en accidentes entre vehículos y peatones revisaron las imágenes y la escena. Según el fiscal, consideran que el atropellamiento no parece accidental.

“Varios investigadores con décadas de experiencia en accidentes entre vehículos y peatones han visto las grabaciones de vigilancia, han visto la escena y creen que no se trata de un atropello accidental”.

Fiscalía de Harris solicita testigos y videos del caso

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Harris pidió ayuda a quienes hayan presenciado la colisión o tengan fotografías y videos relacionados con el incidente.

El llamado oficial precisa que el hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la mañana del sábado 10 de octubre, cerca de Highway 6 North y Clay Road, en Houston. La fiscalía solicitó que cualquier persona con información comparta el material con su oficina para contribuir a la investigación.

El ICE aseguró que sus agentes intentaban detener a una persona que, según la agencia, viajaba en la misma camioneta que Parra Hernández y era objetivo del operativo. La institución sostuvo que, cuando los agentes intentaron detener el vehículo, ambos hombres huyeron a pie y el mexicano se interpuso en el camino de una unidad del ICE.

Sin embargo, Bruno cuestionó esa versión y señaló que su representado no era el objetivo de la operación.

Mexicano necesitará más cirugías

El mexicano sufrió lesiones en la cadera, el pie y el tobillo. Su pierna derecha se fracturó en tres partes y necesitará otras intervenciones para reconstruirla. Parra Hernández ha vivido más de tres décadas en Estados Unidos y trabajaba en la construcción, según sus familiares. Al momento del incidente, se dirigía a trabajar con un colega.

La Fiscalía de Harris continúa recabando información para determinar las responsabilidades en el atropellamiento.

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